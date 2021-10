by

DJI Action 2 : une caméra compacte, modulaire et magnétique

DJI a annoncé une suite de sa caméra Osmo Action, et elle a un design complètement nouveau. La DJI Action 2 laisse tomber le nom Osmo et se concentre sur la modularité avec une suite de pièces et d’accessoires supplémentaires qui se fixent magnétiquement à la caméra.

Le module caméra lui-même est petit (il mesure 39 mm de côté et 22 mm de profondeur) et comprend un capteur de 12 mégapixels capable d’enregistrer en 4K, un objectif offrant un champ de vision de 155 degrés et un écran tactile OLED de 1,76 pouce recouvert de verre Gorilla Glass. À l’aide d’aimants, vous pouvez fixer un autre écran tactile (qui augmente également l’autonomie de la batterie et ajoute un ensemble de microphones), une batterie supplémentaire ou une variété de supports qui vous permettent de la fixer à des trépieds ou à des supports GoPro, ou même de porter la caméra en collier.

En parlant de GoPro, toute caméra d’action sera confrontée à des comparaisons, et les spécifications de la Action 2 ne sont pas comparables à la Hero10 Black : elle peut filmer en 4K à 120 images par seconde comme la Hero10, mais ne dispose pas d’options de résolution supérieure (la Hero10 peut filmer en 5,3 K 60), et son super ralenti de 240 images par seconde fonctionne en 1080p au lieu des 2,7 K de la GoPro.

Il convient de garder à l’esprit que la Action 2 est minuscule en comparaison — elle ne pèse que 53 grammes, soit presque exactement un tiers du poids de la Hero10. DJI inclut également 32 Go de stockage intégré (extensible avec une carte microSD), ce qui fait défaut à la GoPro.

Il y a aussi le système d’accessoires magnétiques sur lequel travaille DJI, qui vous permet de personnaliser votre caméra d’une manière qui n’est pas vraiment possible avec la GoPro.

La modularité en prime

Si vous avez besoin d’un second écran ou d’une batterie supplémentaire, il vous suffit de les fixer, puis de les retirer lorsque vous souhaitez une caméra compacte ou discrète. D’autres accessoires, tels qu’un bandeau ou un adaptateur magnétique à rotule pouvant être fixé à des trépieds, sont analogues aux accessoires GoPro mais seront (en théorie) plus faciles à fixer et à détacher de la caméra.

La Action 2 possède également des caractéristiques de base de la caméra d’action comme la stabilisation électronique, le nivellement de l’horizon et la possibilité de faire du livestreaming ou d’être utilisé comme webcam, ainsi que quelques astuces comme un capteur de température de couleur qui, selon DJI, aidera à produire de meilleures couleurs dans des situations d’éclairage compliquées ou sous l’eau.

Disponibilité et prix

La DJI Action 2 en version Combo Double Écran est disponible dès aujourd’hui, et la DJI Action 2 en version Combo Énergie le sera à partir de la fin du mois de novembre.

Le bundle DJI Action 2 Double écran est vendu au prix de 519 euros et inclut la caméra DJI Action 2, le module écran tactile avant, le cordon magnétique, le support d’installation articulé magnétique, le support d’installation magnétique, un câble d’alimentation. Le bundle DJI Action 2 Énergie est vendu au prix de 399 euros et inclut la caméra DJI Action 2, le module d’alimentation, le cordon magnétique et le support d’installation magnétique. Tous les autres accessoires sont vendus séparément.