Accueil » Raspberry Pi 5 : un nouvel adaptateur M.2 HAT+ Compact compatible avec le boîtier officiel

Raspberry Pi 5 : un nouvel adaptateur M.2 HAT+ Compact compatible avec le boîtier officiel

Raspberry Pi 5 : un nouvel adaptateur M.2 Compact compatible avec le boîtier officiel

Le Raspberry Pi 5 est le premier ordinateur monocarte de la fondation à prendre en charge des extensions PCIe, comme les SSD au format M.2. Problème : il n’intègre pas directement de port M.2, ce qui nécessite une carte adaptatrice.

Après avoir lancé l’an dernier son premier M.2 HAT+ officiel, Raspberry Pi propose désormais une nouvelle version plus compacte, spécialement conçue pour tenir dans le boîtier officiel du Raspberry Pi 5.

Un design plus petit, pensé pour le boîtier officiel

Comme le modèle d’origine, le M.2 HAT+ (Compact) se connecte au Raspberry Pi 5 via le connecteur FPC, permettant d’ajouter un SSD ou tout autre accessoire utilisant la liaison PCIe 2.0 à une vitesse maximale de 500 Mo/s.

La nouveauté tient surtout à son design flex/rigide, intégrant directement la nappe FPC dans le circuit imprimé. Résultat : un encombrement réduit qui permet à l’adaptateur de s’intégrer dans le boîtier officiel du Pi 5.

En contrepartie, cette version compacte limite la compatibilité aux SSD M.2 2230. L’adaptateur original acceptait les modules un peu plus longs (M.2 2242), et de nombreux fabricants tiers proposent des cartes pour SSD encore plus grands (jusqu’à M.2 2280). Mais aucune de ces options n’est utilisable dans le boîtier officiel.

Prix et disponibilité

Côté tarif, le M.2 HAT+ Compact est un peu plus cher que son grand frère : environ 16,5 euros contre 14,10 euros pour le modèle standard, selon les revendeurs.

Bonne nouvelle toutefois : Raspberry Pi a confirmé que les deux versions resteront en production jusqu’au moins janvier 2032. Les utilisateurs auront donc le choix entre la polyvalence du modèle classique et la compacité du nouveau venu.

Avec ce nouvel adaptateur, Raspberry Pi répond à une demande claire : permettre l’ajout de SSD M.2 dans un Raspberry Pi 5 tout en restant compatible avec son boîtier officiel.

Le compromis se fait sur la taille des SSD acceptés (2230 uniquement), mais pour les makers et bricoleurs qui veulent allier stockage rapide et intégration propre, le M.2 HAT+ Compact devrait rapidement devenir incontournable.