Insta360 GO Ultra est officielle : caméra miniature, vidéo 4K 60fps, capteur XXL et autonomie prolongée

Insta360 vient de dévoiler son nouveau modèle compact, la Insta360 GO Ultra, qui succède à la Insta360 GO 3S en apportant des améliorations majeures sur tous les fronts : capteur plus grand, vidéo plus fluide, design plus robuste et montage plus polyvalent. Et tout cela, en restant ultra légère et facile à transporter, à la limite de l’invisible.

Disponible dès aujourd’hui, cette mini caméra d’action est clairement pensée pour les vlogueurs, sportifs, et créateurs nomades.

Insta 360 GO Ultra: Un nouveau design carré et plus pratique

Fini le format « gélule » des Insta360 GO 3 et 3S. La Insta360 GO Ultra adopte une forme carrée (4,5 x 4,5 cm environ) qui facilite la prise en main et les accessoires. Son poids reste contenu à 53 grammes, et atteint 110 g avec l’Action Pod, un boîtier qui fait office à la fois d’écran de prévisualisation, de support de contrôle et de batterie externe.

Elle reste bien plus légère qu’une DJI Osmo Action 5 Pro ou même que la Ace Pro 2 d’Insta360.

Capteur 1/1,28″ + puce 5 nm = performances de haut vol

La Insta360 GO Ultra intègre un nouveau capteur 1/1,28″, soit 2,2 fois plus grand que celui de la GO 3S. Associé à une puce IA gravée en 5 nm, il permet :

Vidéo 4K à 60 fps

4K à 60 fps Vidéo 4K 30fps avec Active HDR

4K 30fps avec Active HDR Ralenti 1080p à 240 fps

1080p à 240 fps Photos jusqu’à 50 mégapixels , en JPG ou RAW

Excellentes performances en basse lumière , y compris au coucher du soleil ou près d’un feu de camp

Autonomie boostée et recharge rapide

La Insta360 GO Ultra embarque une batterie de 500 mAh, offrant jusqu’à 70 minutes d’autonomie en solo. Avec l’Action Pod, on grimpe à 200 minutes en utilisation légère.

Bonne nouvelle : la caméra supporte la charge rapide, et passe de 0 à 80 % en 12 minutes, idéale pour ne rien rater d’une session sportive ou d’un moment clé.

En outre, cette nouvelle caméra s’améliore sur d’autres points :

Étanchéité IPX8 : jusqu’à 10 mètres de profondeur

IPX8 10 mètres de profondeur Port microSD jusqu’à 2 To (une première dans la série GO)

(une première dans la série GO) Dos magnétique : se fixe directement sur une surface métallique

Compatible avec une nouvelle gamme d’accessoires , incluant : Collier magnétique (tour de cou) Clip pour casquette (spécial enfants) Patchs autocollants flexibles Fixations vélo, trépied, support rotatif…

, incluant :

Application Insta360 mise à jour + outils IA

L’app mobile Insta360 reçoit une refonte majeure pour accompagner la Insta360 GO Ultra. Parmi les nouveautés, on peut citer les nouveaux outils de montage automatiques, les transitions, effets, musiques et modèles de vidéos, ou encore l’intégration de données sportives (GPS, fréquence cardiaque, vitesse) depuis Strava ou des montres connectées, la fonction PureVideo qui permet une meilleure stabilisation et synchronisation temps réel et enfin les nouveaux assistants IA pour capturer, monter et publier rapidement.

La Insta360 GO Ultra est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel Insta360 et chez les revendeurs partenaires. Deux bundles sont proposés :

Standard Bundle: Caméra + Action Pod (Noir ou Blanc) + cordon sécurité + clip magnétique + chargeur USB-C à 420 euros

Creator Bundle: Pack Standard + mini trépied + support rotatif + base pivotante à 479 euros

La mini-caméra ultime pour les créateurs mobiles

Avec la Insta360 GO Ultra, Insta360 réinvente sa caméra la plus compacte, sans compromis sur la qualité vidéo, l’autonomie ou la connectivité. Son format discret, son capteur haute performance et ses outils logiciels IA en font un compagnon idéal pour filmer partout, tout le temps.

Une vraie alternative aux caméras plus encombrantes — et un énorme bond en avant pour tous ceux qui viennent de la Insta360 GO 3 ou GO 3S.