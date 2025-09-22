Meta prépare des lunettes connectées avec deux écrans avant ses vraies lunettes AR

Lors de la conférence Meta Connect de septembre, Mark Zuckerberg a présenté les Ray-Ban Meta Display, les premières lunettes connectées de la marque à intégrer un écran.

Mais selon le journaliste bien informé Mark Gurman (newsletter Power On), Meta a déjà une autre paire en préparation : des lunettes avec deux écrans intégrés.

Contrairement aux futures lunettes Orion AR prévues pour 2027, ce nouveau modèle ne sera pas de la réalité augmentée. Les Ray-Ban Meta Display actuelles projettent un écran d’un seul côté du champ de vision.

Une version double écran permettrait d’afficher simultanément deux applications ou d’améliorer le confort de lecture et de navigation.

Meta semble vouloir offrir une alternative plus abordable aux lunettes AR, dont le prix s’annonce élevé. Rappelons que les Ray-Ban Meta Display actuelles coûtent déjà 799 dollars, un tarif en dessous de leur coût réel de fabrication selon les analystes.

La stratégie de Meta : séduire avant l’AR

Depuis plus de dix ans, Meta investit massivement dans son département XR (Reality Labs), sans rentabilité immédiate. L’objectif est clair : dominer le futur de l’informatique en misant sur les lunettes connectées.

Avec ce modèle intermédiaire à deux écrans, Meta veut habituer le public à utiliser ce type de produit et créer une base d’utilisateurs fidèle avant l’arrivée des lunettes AR haut de gamme.

Orion AR : le vrai rendez-vous en 2027

La grande attente reste les Meta Orion, premières vraies lunettes AR destinées au grand public. Elles devraient transformer la manière dont on interagit avec nos environnements numériques, en affichant directement des informations contextuelles dans le champ de vision.

En attendant, les Ray-Ban Meta Display et leur futur modèle à double écran servent d’entraînement pour les utilisateurs curieux.

Meta accélère sa stratégie en multipliant les étapes avant le grand saut dans la réalité augmentée. Les lunettes à deux écrans pourraient séduire ceux qui trouvent les Ray-Ban Meta Display trop limitées, tout en préparant le terrain pour les Orion AR.