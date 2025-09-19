Accueil » Ray-Ban Meta Display : les lunettes connectées qui font entrer la science-fiction dans la réalité

Lors de Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg a enfin dévoilé les Ray-Ban Meta Display, les toutes premières lunettes intelligentes grand public équipées d’un écran.

Présentées comme un pont entre les modèles actuels Ray-Ban Meta et les futures lunettes Orion, elles ambitionnent de transformer notre rapport à la technologie — et peut-être même de remplacer un jour nos smartphones.

Ray-Ban Meta Display : Une démonstration marquante sur scène

En direct, Zuckerberg a mis les lunettes, traversé les coulisses et rejoint la scène, tout en retransmettant son point de vue sur un grand écran. L’effet était saisissant : un premier aperçu concret de ce que Meta décrit comme « l’avenir de l’informatique ».

Contrairement à la réalité augmentée complète, les Ray-Ban Meta Display ne couvre qu’une partie du champ de vision. Il permet de :

Consulter ses notifications,

Suivre un itinéraire,

Passer des appels vidéo,

Naviguer dans des applications,

Interagir avec Meta AI.

Un compromis qui rend l’expérience plus fluide et naturelle, sans surcharger la vue.

Le bracelet neuronal : la vraie révolution

La star de la présentation n’était pas seulement les lunettes, mais le neural wristband (bracelet neuronal). Relié aux Ray-Ban Meta Display, il capte les micro-mouvements de vos doigts et les traduit en commandes :

Balayer l’air pour naviguer,

Pincer ou tapoter pour sélectionner,

Simuler un bouton de volume pour régler le son,

Écrire dans l’air pour répondre à un message.

Une interaction futuriste qui élimine le besoin de toucher l’écran ou de sortir son smartphone.

Live AI : un assistant toujours présent

En mode Live AI, limité pour l’instant à une heure d’usage, les lunettes deviennent un véritable compagnon :

Reconnaissance visuelle et audio pour aider à cuisiner, bricoler ou s’orienter,

Traductions instantanées et sous-titres en direct pour la personne que vous regardez,

Suggestions contextuelles adaptées à l’environnement.

Meta veut replacer la technologie au service de la proximité humaine : plus besoin de sortir son téléphone, un simple geste suffit.

Et après ?

Meta a également teasé un outil d’IA permettant de générer des mondes virtuels personnalisés, qui seront surtout exploités sur les casques Quest mais connectés aux Ray-Ban Meta Display.

Les lunettes seront commercialisées aux États-Unis à partir du 30 septembre 2025, au prix de 799 dollars. Un tarif élevé, mais qui pourrait séduire les passionnés de XR et les early adopters prêts à tester ce qui ressemble déjà au futur des interfaces. En France, il n’y a pour le moment aucune information sur le lancement.