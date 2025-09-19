Ray-Ban Meta Display : les lunettes connectées qui font entrer la science-fiction dans la réalité

Lors de Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg a enfin dévoilé les Ray-Ban Meta Display, les toutes premières lunettes intelligentes grand public équipées d’un écran.
Présentées comme un pont entre les modèles actuels Ray-Ban Meta et les futures lunettes Orion, elles ambitionnent de transformer notre rapport à la technologie — et peut-être même de remplacer un jour nos smartphones.
Ray-Ban Meta Display : Une démonstration marquante sur scène
En direct, Zuckerberg a mis les lunettes, traversé les coulisses et rejoint la scène, tout en retransmettant son point de vue sur un grand écran. L’effet était saisissant : un premier aperçu concret de ce que Meta décrit comme « l’avenir de l’informatique ».
Contrairement à la réalité augmentée complète, les Ray-Ban Meta Display ne couvre qu’une partie du champ de vision. Il permet de :
- Consulter ses notifications,
- Suivre un itinéraire,
- Passer des appels vidéo,
- Naviguer dans des applications,
- Interagir avec Meta AI.
Un compromis qui rend l’expérience plus fluide et naturelle, sans surcharger la vue.
Le bracelet neuronal : la vraie révolution
La star de la présentation n’était pas seulement les lunettes, mais le neural wristband (bracelet neuronal). Relié aux Ray-Ban Meta Display, il capte les micro-mouvements de vos doigts et les traduit en commandes :
- Balayer l’air pour naviguer,
- Pincer ou tapoter pour sélectionner,
- Simuler un bouton de volume pour régler le son,
- Écrire dans l’air pour répondre à un message.
Une interaction futuriste qui élimine le besoin de toucher l’écran ou de sortir son smartphone.
Live AI : un assistant toujours présent
En mode Live AI, limité pour l’instant à une heure d’usage, les lunettes deviennent un véritable compagnon :
- Reconnaissance visuelle et audio pour aider à cuisiner, bricoler ou s’orienter,
- Traductions instantanées et sous-titres en direct pour la personne que vous regardez,
- Suggestions contextuelles adaptées à l’environnement.
Meta veut replacer la technologie au service de la proximité humaine : plus besoin de sortir son téléphone, un simple geste suffit.
Et après ?
Meta a également teasé un outil d’IA permettant de générer des mondes virtuels personnalisés, qui seront surtout exploités sur les casques Quest mais connectés aux Ray-Ban Meta Display.
Les lunettes seront commercialisées aux États-Unis à partir du 30 septembre 2025, au prix de 799 dollars. Un tarif élevé, mais qui pourrait séduire les passionnés de XR et les early adopters prêts à tester ce qui ressemble déjà au futur des interfaces. En France, il n’y a pour le moment aucune information sur le lancement.