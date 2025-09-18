Meta Connect 2025 : lunettes Ray-Ban Meta Display, Gen 2, Oakley Vanguard et nouveautés VR

Lors de sa conférence annuelle Meta Connect 2025, Meta a dévoilé une pluie d’annonces dans les domaines de la réalité augmentée, virtuelle et des wearables.

Entre nouvelles lunettes Ray-Ban avec écran, modèles sportifs Oakley et mises à jour des casques Quest, voici l’essentiel à retenir.

Résumé de cette Meta Connect 2025

Meta veut s’imposer comme un acteur central de la réalité augmentée et virtuelle :

Les Ray-Ban Meta Display incarnent l’avenir des lunettes AR avec écran intégré.

Les Ray-Ban Meta Gen 2 améliorent l’expérience au quotidien avec plus d’autonomie et une meilleure caméra.

Les Oakley Meta Vanguard ciblent directement les sportifs avec un design robuste et des intégrations fitness.

Enfin, l’écosystème Quest et Horizon continue de s’enrichir avec plus de contenu et d’outils pour la création et le divertissement immersif.

Ray-Ban Meta Display : les premières lunettes Meta avec écran intégré

Cela faisait des mois que la rumeur circulait : Meta a enfin présenté une paire de lunettes intelligentes équipées d’un écran, les Ray-Ban Meta Display.

Leur écran couleur haute résolution, intégré dans le verre droit, permet d’afficher des messages, appels vidéo, sous-titres en direct, itinéraires GPS ou encore un aperçu des photos prises avec la caméra de 12 mégapixels intégrée.

Le contrôle se fait via un bracelet connecté qui reconnaît les gestes (scroll, clic, écriture). L’autonomie annoncée est de 6 heures en usage mixte et jusqu’à 30 heures avec l’étui de charge.

Disponibilité et prix

Prix : 799 dollars

Disponibilité : à partir du 30 septembre 2025, aux États-Unis (Best Buy, LensCrafters, boutiques Ray-Ban).

> En savoir plus sur les Ray-Ban Meta Display : à venir

Ray-Ban Meta Gen 2 : autonomie doublée et meilleures vidéos

Meta a aussi dévoilé la 2e génération de ses lunettes Ray-Ban Meta, avec plusieurs améliorations notables :

Autonomie portée à 8 heures (contre 4 auparavant) et 48 h via l’étui de charge.

Vidéo en 3K jusqu’à 60 fps grâce au capteur 12 MP ultra-grand-angle.

Nouvelle fonction Conversation Focus, qui amplifie la voix de l’interlocuteur dans les environnements bruyants.

Disponibilité et prix

Prix : À partir de 419 euros

Disponibilité : dès maintenant, en styles Wayfarer, Skyler et Headliner.

> En savoir plus sur les Ray-Ban Meta Gen 2 : à venir

Oakley Meta Vanguard : des lunettes pour le sport intensif

Meta s’associe à Oakley pour lancer les Oakley Meta Vanguard, des lunettes connectées conçues pour les sportifs :

Design enveloppant et certification IP67 (eau/poussière).

Intégrations avec Garmin et Strava pour consulter ses données fitness via Meta AI.

Caméra 12 mégapixels (122°) capable de filmer en 3K, avec de nouveaux modes comme ralenti, timelapse et hyperlapse.

Autonomie : jusqu’à 9 heures.

Disponibilité et prix

Prix : À partir de 549 euros

Disponibilité : lancement le 21 octobre 2025 (précommandes ouvertes).

> En savoir plus sur les Oakley Meta Vanguard : à venir

Quest 3 et 3S : le réel scanné dans la VR

Les casques Quest 3 et 3S accueillent une nouvelle fonctionnalité baptisée Hyperscape. Elle permet de scanner son environnement réel pour le transformer en un espace virtuel immersif.

Déjà présenté en démo l’an dernier, Hyperscape est désormais disponible en bêta via l’application Hyperscape Capture.

> En savoir plus sur Hyperscape : à venir

Horizon TV : une plateforme de streaming dans le casque

Meta lance aussi un nouveau hub de divertissement pour ses casques VR : Horizon TV. On y retrouve déjà Prime Video, Peacock, Twitch, YouTube, auxquels s’ajoutent désormais Disney+, ESPN et Hulu.

Le hub est compatible Dolby Atmos, et bientôt Dolby Vision. Certains films, comme M3GAN ou The Black Phone, profiteront d’effets spéciaux immersifs exclusifs dans les casques Meta.

Horizon Engine et Horizon Studio : plus de puissance et d’IA

Meta a annoncé une mise à jour de son Horizon Engine, qui promet :

de meilleurs graphismes,

des performances accrues,

et la possibilité de créer des mondes virtuels plus vastes.

De son côté, Horizon Studio accueillera bientôt un assistant IA agentique capable de combiner les différents outils créatifs de Meta pour faciliter la création de mondes virtuels.