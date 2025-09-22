MacBook Pro OLED tactile : production prévue pour 2026

L’analyste réputé Ming-Chi Kuo a annoncé mercredi dernier sur X qu’un MacBook Pro avec écran OLED tactile devrait entrer en production de masse fin 2026. Cette information a été confirmée ce weekend par Mark Gurman de Bloomberg, qui rappelle avoir déjà révélé le projet en 2023.

Initialement prévu pour fin 2025, le calendrier de sortie d’un éventuel MacBook Pro OLED tactile aurait donc été repoussé d’un an, voire début 2027.

Apple sous pression face au marché

Historiquement, Apple a toujours résisté à l’idée de fusionner complètement les gammes iPad et MacBook. La firme préfère maintenir une séparation claire entre tablette et ordinateur portable. Mais, selon Gurman, les ventes d’iPad ralentissent, tandis que les utilisateurs s’habituent de plus en plus aux interfaces tactiles, notamment parce que de nombreux PC Windows proposent désormais un écran tactile par défaut.

Résultat : Apple se voit contrainte d’adapter ses MacBook pour répondre aux attentes du marché et rester compétitive.

Un futur MacBook Pro hybride ?

Même si Apple n’envisage pas de transformer le MacBook en un iPad géant, ce modèle tactile marquerait une étape majeure dans le rapprochement des deux gammes. On pourrait imaginer un MacBook Pro OLED tactile bénéficiant d’une expérience utilisateur plus fluide pour la création de contenu, la retouche photo ou l’édition vidéo, tout en conservant macOS.

Le MacBook Pro OLED tactile est en route, mais il faudra patienter jusqu’à 2026-2027 pour le voir arriver sur le marché. D’ici là, Apple pourrait multiplier les optimisations de macOS pour le rendre plus adapté à une utilisation tactile, sans pour autant abandonner son ADN centré sur le clavier et le trackpad.