Meta transforme ses Ray-Ban Meta Display en véritable plateforme applicative. Les développeurs peuvent désormais créer des expériences pour l’écran intégré des lunettes, via un SDK mobile iOS/Android ou des web apps en HTML, CSS et JavaScript.

Des lunettes qui sortent enfin du simple accessoire IA

Jusqu’ici, les Ray-Ban Meta Display dépendaient surtout des fonctions natives de Meta : messages, Meta AI, navigation, affichage contextuel. Avec cette ouverture, elles peuvent accueillir des overlays, mini-apps, scores en direct, outils de transit, guides de cuisine ou interfaces professionnelles légères.

Le Meta Neural Band joue ici un rôle clé : ses gestes discrets de la main deviennent une nouvelle forme d’interaction, sans écran tactile ni smartphone sorti de la poche.

Meta veut prendre de l’avance sur Android XR

Le timing n’est pas neutre. Alors que Google prépare Android XR et ses propres lunettes connectées, Meta cherche à verrouiller l’écosystème logiciel avant l’arrivée de concurrents plus ouverts côté Android.

Pour les utilisateurs, l’intérêt est évident : plus d’apps, plus d’usages, plus de raisons de porter ces lunettes au quotidien. Mais, la question de la vie privée reste centrale. Des lunettes capables d’afficher, filmer, écouter et interagir avec l’IA deviennent puissantes précisément parce qu’elles sont toujours proches du regard.

Meta vient donc de franchir une étape décisive : ses lunettes ne sont plus seulement un produit connecté, mais une plateforme. Et c’est là que la vraie bataille commence.