Ray-Ban Meta Display : des lunettes connectées avec écran intégré et Meta AI à 799 dollars

Lors de sa conférence annuelle Meta Connect 2025, Meta a dévoilé une toute nouvelle paire de lunettes connectées qui marque un tournant dans la tech wearable : les Ray-Ban Meta Display.

Avec leur écran haute résolution intégré directement dans le verre, ces lunettes permettent de consulter messages, appels, itinéraires et bien plus encore… sans jamais sortir son téléphone.

Ray-Ban Meta Display : Un design élégant et pratique

Meta a travaillé avec Ray-Ban pour conserver une esthétique familière et stylée. Les lunettes ressemblent aux célèbres Wayfarer, avec des lignes carrées légèrement arrondies pour un look plus moderne. Elles pèsent seulement 69 grammes, ce qui les rend légères et confortables.

Les charnières en titane assurent solidité et durabilité, tandis que les verres photochromiques s’adaptent automatiquement à la luminosité ambiante. Pour limiter les reflets et préserver la vie privée, Meta a intégré un affichage latéral discret (seulement 2 % de fuite lumineuse), ainsi qu’une LED visible indiquant quand la caméra est en train d’enregistrer.

Une autonomie renforcée

Sous leur design fin, ces lunettes embarquent des batteries ultra-compactes en acier intégrées dans les branches, offrant une autonomie prolongée.

Elles sont également livrées avec le Meta Neural Band, un bracelet EMG doté de 18 h d’autonomie et certifié IPX7 (résistance à l’eau). Ce bracelet détecte les micro-mouvements musculaires de la main, permettant de contrôler les lunettes par de simples gestes : défiler, cliquer, et bientôt… écrire des messages d’un mouvement des doigts.

Un écran miniature inédit

La grande nouveauté des Ray-Ban Meta Display réside dans leur écran couleur haute résolution intégré. Grâce à un moteur optique personnalisé, il délivre une densité de 42 pixels par degré, une finesse jamais atteinte sur un appareil grand public de ce type.

L’affichage est placé sur le côté du champ de vision afin de ne pas gêner la marche ni les déplacements : l’idée est de donner accès à l’information sans « coller un smartphone sur le visage », selon Meta.

Meta AI au cœur de l’expérience

C’est l’intégration poussée de Meta AI qui rend ces lunettes vraiment uniques. Elles peuvent :

afficher des réponses visuelles et des tutoriels pas à pas,

gérer les messages et appels vidéo (WhatsApp, Messenger),

offrir un contrôle intelligent de la caméra avec zoom et aperçu avant capture,

fournir une navigation piétonne sans téléphone,

activer la traduction en direct et générer des sous-titres instantanés lors de conversations.

Meta promet aussi une meilleure captation sonore : les sous-titres s’afficheront uniquement pour les personnes vers lesquelles l’utilisateur regarde, réduisant le « bruit » environnant.

Prix et disponibilité

Les Ray-Ban Meta Display seront disponibles à partir du 30 septembre 2025, au prix de 799 dollars (lunettes + Neural Band inclus). Le lancement aura lieu d’abord aux États-Unis (Best Buy, LensCrafters, Ray-Ban Stores, Verizon), avant une expansion au Canada, en France, en Italie et au Royaume-Uni début 2026.

Deux coloris sont proposés : Black et Sand, avec deux tailles de monture : standard et large.