Meta teste discrètement Meta Forum, une application pensée comme une nouvelle maison pour les Facebook Groups. L’idée : extraire les discussions utiles, les recommandations et les réponses communautaires du flux Facebook pour les présenter dans un espace plus clair, plus searchable, et moins parasité par l’algorithme social classique.

Meta Forum est référencé sur l’App Store comme une application iPhone gratuite développée par Meta. On ignore encore dans quelle mesure ce test est disponible en dehors des États-Unis et des utilisateurs d’iPhone.

Les Facebook Groups, mais sans le bruit du fil d’actualité

Meta Forum remet les conversations au centre. Au lieu de naviguer dans des années de publications enfouies, l’utilisateur peut chercher des réponses, explorer des recommandations et retrouver des échanges organisés autour de centres d’intérêt précis.

La comparaison avec Reddit est évidente : mêmes communautés de niche, même logique de questions-réponses, même promesse d’un savoir collectif construit par l’expérience des utilisateurs. Mais Forum reste profondément lié à Facebook : la connexion passe par un compte Facebook, avec profil et activité associés.

L’IA comme moteur de recherche communautaire

Meta mise aussi sur l’IA avec une fonction Ask en bêta, capable de faire émerger des réponses depuis les conversations de groupes. Sur le papier, c’est puissant : les Groups contiennent déjà des années de conseils locaux, d’avis produits, d’entraide technique ou de recommandations très spécialisées.

Mais ,c’est aussi le point sensible. La valeur des groupes vient de leur texture humaine : anecdotes, nuances, expériences personnelles. Si l’IA transforme cette richesse en résumés trop lisses, Forum pourrait perdre ce qui rendait justement ces communautés précieuses.

Meta Forum : Une tentative de réinventer Facebook par morceaux

Meta Forum ressemble moins à un concurrent frontal de Reddit qu’à une opération de sauvetage intelligent des meilleurs actifs de Facebook. Meta sait que les Groups restent l’un des rares espaces où le réseau conserve une vraie utilité quotidienne.

En les isolant dans une app dédiée, l’entreprise tente de redonner de la lisibilité à un produit devenu trop chargé. Reste à voir si Forum sera largement déployé, notamment sur Android, et si Meta saura accélérer la recherche sans effacer les voix derrière les réponses.