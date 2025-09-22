Accueil » vivo X300 et vivo X300 Pro : lancement officiel confirmé pour le 13 octobre

vivo X300 et vivo X300 Pro : lancement officiel confirmé pour le 13 octobre

vivo X300 et vivo X300 Pro : lancement officiel confirmé pour le 13 octobre

vivo a officiellement confirmé que sa nouvelle série phare, les vivo X300, sera dévoilée le 13 octobre à 19 h (heure de Chine). Fidèle à sa tradition, la marque présente cette gamme comme son « flagship annuel de l’imagerie », avec un accent marqué sur la photographie et le design.

Pour ce cru 2025, vivo a choisi un module photo circulaire minimaliste, associé à un design en « goutte d’eau suspendue » façonné dans un verre sculpté à froid.

Selon le responsable produit Han Boxiao, cette conception invisible offre une sensation douce et fluide au toucher, à la fois élégante et confortable.

Les coloris « Lucky Color » et « Wilderness Brown » s’inspirent de la nature. Le verre velouté, clair et antidérapant, promet une prise en main plus agréable encore que sur les rendus officiels.

vivo X300 : Des caméras de nouvelle génération

Côté photo, vivo mise une fois encore sur son partenariat avec Zeiss.

Le vivo X300 sera équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels Zeiss HPB, une première mondiale.

Le vivo X300 Pro intégrera un téléobjectif APO de 200 mégapixels de 85 mm, considéré comme l’un des plus avancés du secteur.

Les deux modèles bénéficieront d’une stabilisation optique avancée (CIPA 4.5 et 5.5), du revêtement Zeiss T* et de verres à absorption profonde, déjà vus sur le X200 Ultra.

À l’avant, la série embarque une caméra selfie Zeiss de 50 mégapixels avec autofocus et un champ de vision de 92°.

Le vivo X300 Pro se distingue également par ses capacités vidéo inédites :

Portrait 4K à 60 fps (une première mondiale),

Dolby Vision HDR en 4K 120 fps,

Enregistrement Log 10 bits en 4K 120 fps.

Puissance et innovations internes

Sous le capot, les vivo X300 seront les premiers smartphones équipés du MediaTek Dimensity 9500, accompagnés de la puce d’imagerie V3+ maison.

On retrouve également :

OriginOS 6,

une connectivité croisée avec l’écosystème Apple,

un écran BOE Q10 Plus LTPO capable de descendre à 1 nit,

le stockage double UFS 4.1 4Lane,

un capteur d’empreintes ultrasonique 2,0,

et les derniers capteurs photo Sony LYT828 (Pro) et LYT602.

L’écran du modèle standard sera un 6,31 pouces LTPO 8T, plus compact que certains concurrents, mais pensé pour un confort optimal.

Écosystème élargi : Watch GT 2, TWS 5 et Pad 5e

Lors de l’événement du 13 octobre, Vivo ne se limitera pas aux smartphones. La marque présentera également :

la Vivo Watch GT 2, première montre sous Blue OS 3 avec une autonomie annoncée de 33 jours,

les Vivo TWS 5 et TWS 5 HiFi Edition, avec réduction active du bruit jusqu’à 60 dB et une technologie audio HiFi exclusive,

la Vivo Pad 5e, équipée d’un Snapdragon 8 s Gen 3 et d’un écran 12,1 pouces soft-light.

Avec la série vivo X300, la marque entend s’imposer une fois de plus comme une référence en photographie mobile grâce à ses capteurs Zeiss de 200 mégapixels, ses innovations vidéo et ses partenariats technologiques. Entre le design raffiné, le Dimensity 9500 et les nouveautés logicielles, vivo vise clairement le très haut de gamme, tout en enrichissant son écosystème avec des montres, des écouteurs et une tablette.