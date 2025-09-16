Amazon : un grand événement matériel annoncé le 30 septembre à New York

À peine quelques jours après le lancement de l’iPhone 17 par Apple, c’est au tour d’Amazon de préparer sa rentrée. Le géant de l’e-commerce et du cloud vient de confirmer qu’il tiendra son événement matériel annuel le 30 septembre 2025 à New York.

Comme chaque année, la conférence devrait être l’occasion de découvrir de nouveaux produits dans les gammes Kindle, Echo, Fire TV, et plus largement tout l’écosystème Alexa.

Que peut-on attendre de l’événement Amazon 2025 ?

Les invitations envoyées à la presse ne révèlent pas beaucoup de détails, mais plusieurs indices pointent vers un renouvellement des liseuses Kindle. Après le lancement de la Kindle Colorsoft en 2024 et des modèles couleur cette année via simple communiqué, un Kindle Scribe en version couleur semble désormais probable.

Côté maison connectée, l’illustration de l’invitation laisse deviner des annonces pour les enceintes Echo et les écrans Echo Show, sans oublier le marché Fire TV, qui pourrait accueillir de nouveaux modèles de clés HDMI ou de téléviseurs.

Alexa+ et la touche Panos Panay

Cet événement sera aussi scruté de près, car il marque la première grande keynote pilotée par Panos Panay, ex-Microsoft, désormais à la tête de la division Amazon Devices & Services.

Panay a déjà organisé un petit événement centré sur Kindle en octobre 2024, puis une conférence en février 2025 dédiée au lancement de Alexa+, la nouvelle version de l’assistant vocal, dopée à l’IA générative. Cette fois, tout porte à croire que Alexa+ sera au cœur des nouveaux produits matériels, avec une intégration poussée dans la gamme Echo et Fire TV.

Rendez-vous fin septembre

Si les fuites sont restées étonnamment discrètes cette année, on peut s’attendre à un line-up matériel complet, à temps pour les fêtes de fin d’année. Entre les nouvelles fonctionnalités d’Alexa Plus et des mises à jour attendues du côté des Kindle et des Echo, Amazon pourrait signer un retour en force après une année 2024 marquée par des annonces plus dispersées.