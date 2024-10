Kindle Scribe : prenez des notes, annotez vos livres et laissez l’IA faire le reste !

Lorsque la Amazon Kindle Scribe a été lancée pour la première fois en 2022, il s’agissait du premier appareil de marque Kindle d’Amazon conçu autant pour l’écriture que pour la lecture.

Aujourd’hui, Amazon lance une nouvelle version de sa Kindle Scribe, la liseuse grand format qui s’impose comme un véritable carnet de notes numérique. Vendue à partir de 429,99 euros, cette nouvelle génération améliore l’expérience de prise de notes et intègre des fonctionnalités d’IA pour une productivité accrue.

La nouvelle Kindle Scribe arbore un design plus proche du papier, avec des bords blancs uniformes et un écran E Ink de 10,2 pouces à la texture optimisée. En effet, l’une des différences les plus évidentes entre le nouveau modèle et son prédécesseur est que les bords de l’écran sont passées du gris tungstène au blanc. Cela peut sembler être un détail, mais il s’agit d’un changement conçu pour que l’écran de 10,2 pouces de la tablette E Ink ressemble davantage à une simple feuille de papier plutôt qu’à un écran coincé entre des bordures.

Le dernier changement physique ? Le stylet inclus a également été amélioré pour une sensation d’écriture plus naturelle. La fonctionnalité Active Canvas permet d’annoter les livres et les PDF directement sur le texte. Les annotations s’intègrent parfaitement à la mise en page et s’adaptent aux modifications de format.

La Kindle Scribe peut désormais convertir votre écriture manuscrite en texte et utiliser l’IA pour résumer des pages ou des carnets de notes entiers. L’IA peut également « raffiner » vos notes manuscrites en les convertissant en texte dactylographié avec mise en forme. La recherche dans les notes manuscrites sera bientôt disponible.

Le Kindle Scribe : liseuse et carnet de notes numérique

Amazon rend les notes prises sur le Kindle Scribe plus accessibles et plus utiles, en les intégrant davantage à son écosystème. Amazon affirme que toutes les données envoyées au cloud sont chiffrées et ne seront pas utilisées pour former de futurs modèles d’IA, mais il convient également de noter que si vous n’êtes pas convaincu des avantages des fonctionnalités d’IA disponibles, vous n’êtes pas obligé de les utiliser.

Avec ses nouvelles fonctionnalités, le Kindle Scribe transcende sa fonction de liseuse pour devenir un véritable carnet de notes numérique, offrant une expérience de lecture et d’écriture plus riche et plus productive.