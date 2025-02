Accueil » Alexa+ : L’IA d’Amazon arrive enfin, plus intelligente et interactive !

Après des mois d’attente et des retards internes, Amazon déploie enfin Alexa+, une version générative et bien plus intelligente de son célèbre assistant vocal. L’objectif ? Réduire les frictions qui rendent l’utilisation des assistants vocaux parfois frustrante et proposer une interaction plus fluide et intuitive avec la maison connectée.

Panos Panay, responsable des appareils et services d’Amazon, a qualifié cette mise à jour de « réarchitecture complète » de l’IA d’Alexa, affirmant que l’entreprise était jusqu’à présent limitée par la technologie.

Alexa+, des fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle

Avec Alexa+, Amazon veut aller bien au-delà d’un simple assistant vocal. En effet, Alexa+ ne se limite plus à répondre aux commandes vocales classiques. Elle peut désormais exécuter des tâches pour vous, comme commander des courses ou envoyer des invitations à vos amis. Elle mémorise également des informations personnelles, telles que vos préférences alimentaires et cinématographiques, pour personnaliser ses réponses et suggestions.

Parmi les nouvelles capacités mises en avant par Amazon, Alexa+ peut :

Maintenir une conversation sans devoir répéter « Alexa » à chaque interaction.

Utiliser sa caméra (si le dispositif en est équipé) pour prendre des photos et analyser des images.

Vous alerter spontanément, par exemple, sur la disponibilité de billets de concert ou les bonnes adresses locales grâce à son intégration avec Yelp.

Lire un guide d’étude et vous interroger sur les réponses, une fonction utile pour les étudiants.

Rechercher des voyages et planifier des itinéraires, facilitant l’organisation de vos déplacements.

L’un des points forts mis en avant par Panos Panay est la capacité d’Alexa+ à comprendre et adapter son ton selon votre humeur et votre environnement. « Elle a été entraînée sur plusieurs aspects, de l’intelligence émotionnelle à l’humour, » a-t-il expliqué. « Si je suis un peu nerveux, elle essaiera de me calmer ».

Une assistante qui apprend et s’adapte à vos habitudes

Alexa+ ne se contente pas de répondre à des requêtes basiques : elle retient vos préférences et personnalise ses réponses en conséquence.

Elle peut, par exemple :

Créer des quiz à partir de guides d’étude , idéal pour les étudiants.

Planifier un itinéraire de voyage selon vos habitudes et préférences.

Vous recommander les meilleures pizzerias à proximité, en s’appuyant sur votre historique et vos préférences culinaires.

Une annonce après des mois de doutes et de turbulences

Le projet d’une Alexa boostée à l’IA a été annoncé par Amazon en septembre 2023, avec la promesse de capacités révolutionnaires, comme la compréhension contextuelle et la création de routines automatisées. Cependant, en juin dernier, des rapports internes révélaient que l’entreprise peinait à concrétiser ses ambitions, poussant certains employés à quitter le navire.

Le remaniement de la division « Devices » d’Amazon, avec le départ de Dave Limp et l’arrivée de Panos Panay (anciennement chez Microsoft Surface), a contribué à relancer le projet et accélérer le développement de cette nouvelle génération d’Alexa.

Un marché ultra-compétitif pour les assistants IA

Depuis le lancement d’Alexa en 2014, le paysage technologique a radicalement changé. Désormais, Amazon doit affronter une concurrence féroce, notamment :

Google Gemini, qui bénéficie de l’intégration complète à l’écosystème Google.

ChatGPT d’OpenAI, qui domine le secteur des chatbots avancés.

La future version améliorée de Siri, bien que des rumeurs indiquent qu’Apple rencontre aussi des difficultés.

Cependant, Alexa+ pourrait bénéficier d’un avantage stratégique : contrairement aux autres chatbots d’IA, elle est déjà bien implantée dans les foyers via les enceintes Echo. Cela pourrait permettre à Amazon d’accélérer l’adoption de son assistant IA plus rapidement que ses concurrents, qui n’ont pas encore intégré leurs IA à des appareils physiques.

Le défi pour Amazon : réussir là où d’autres ont échoué

Si l’IA conversationnelle sur les enceintes intelligentes devient la norme, Alexa+ pourrait représenter un atout majeur pour Amazon et changer la façon dont nous interagissons avec nos maisons connectées. Mais encore faut-il que la technologie soit à la hauteur des promesses… et que les utilisateurs soient convaincus par cette nouvelle version.

Avec cette annonce, Amazon veut montrer qu’il n’a pas dit son dernier mot dans la course aux assistants IA. Reste à voir si Alexa+ saura s’imposer face à une concurrence toujours plus féroce.