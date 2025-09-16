Spotify assouplit son offre gratuite : fini la « lecture aléatoire seulement »

Après l’audio lossless pour les abonnés Premium, grande nouvelle pour les mélomanes : Spotify vient de lever l’une des restrictions les plus agaçantes de son offre gratuite. Désormais, les utilisateurs non abonnés pourront rechercher, lire et partager n’importe quelle chanson de leur choix, sans devoir passer par la lecture aléatoire forcée.

Cette mise à jour mondiale marque la plus grande évolution du forfait gratuit en sept ans, et rapproche enfin Spotify de ce que propose déjà depuis longtemps un concurrent direct comme YouTube Music.

Jusqu’ici, les utilisateurs gratuits devaient subir un système frustrant : lorsqu’ils sélectionnaient un titre dans un album ou une playlist, Spotify lançait une lecture aléatoire, avec seulement six sauts autorisés par heure. Avec la nouvelle fonctionnalité « Pick & Play », cette époque est révolue. Il suffit désormais de taper sur le morceau voulu pour qu’il démarre immédiatement.

Spotify introduit aussi deux compléments :

Search & Play: la possibilité de chercher un titre précis et de le lancer instantanément, même sur mobile.

Share & Play: si un ami envoie un lien ou qu’un artiste partage une chanson sur les réseaux sociaux, les utilisateurs gratuits peuvent l’écouter immédiatement.

C’est un changement majeur, car jusqu’ici ces fonctions étaient réservées aux ordinateurs ou tablettes.

Spotify: Un pari stratégique pour fidéliser les jeunes

Derrière cette décision se cache un constat clair : les jeunes publics rejetaient l’expérience trop limitée de Spotify Free. Comme l’explique Gustav Gyllenhammar, VP chez Spotify, l’entreprise faisait face à des problèmes de rétention : « Les utilisateurs s’attendent à pouvoir taper sur une chanson et l’entendre, c’est devenu un standard. »

En assouplissant son offre gratuite, Spotify espère augmenter l’engagement et convertir davantage d’utilisateurs vers l’abonnement Premium. Un choix stratégique puisque 60 % des abonnés payants commencent par l’offre gratuite.

Attention toutefois : cette nouvelle liberté n’est pas totale. Comme le précise un porte-parole à The Verge, seuls les abonnés Premium conservent « un contrôle complet pour jouer et passer les morceaux sans restriction ».

En clair :

Les utilisateurs gratuits ont toujours un quota quotidien d’écoute à la demande.

Une fois ce quota atteint, ils reviennent à la limite des six sauts par heure.

La publicité reste évidemment présente.

De plus, certaines fonctions-clés comme l’écoute hors-ligne ou le nouvel audio Lossless restent réservées aux abonnés Premium.

Un nouvel équilibre dans le streaming musical

Avec cette évolution, Spotify rend son offre gratuite beaucoup plus attractive, notamment face à YouTube Music, qui permettait déjà depuis longtemps d’écouter un morceau précis sans contrainte.

Il s’agit d’un pari calculé : rendre le service gratuit plus généreux pour séduire et retenir les utilisateurs, tout en maintenant des arguments solides pour basculer vers l’offre payante.