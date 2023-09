C’est officiel : Panos Panay, ancien cadre de Microsoft, rejoint Amazon

Après plusieurs jours de spéculation, Amazon a confirmé que Panos Panay, ancien cadre de Microsoft, rejoignait l’entreprise.

Panay est un cadre de longue date de Microsoft qui a dirigé le développement de Windows et de Surface. Son départ de l’entreprise a surpris de nombreux acteurs du secteur, et des rumeurs ont immédiatement commencé à circuler selon lesquelles il remplacerait Dave Limp à la tête de la division Devices & Services (D&S) d’Amazon.

Dans une note adressée aux employés, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a confirmé le nouveau rôle de Panos Panay :

Je vous informe rapidement que Panos Panay va rejoindre Amazon pour diriger notre activité Devices & Services (D&S), sous ma responsabilité, et qu’il rejoindra l’équipe S-Team.

Panos a passé plus de 19 ans chez Microsoft, où il était dernièrement EVP et Chief Product Officer, dirigeant la division Windows + Devices. Avant cela, Panos a occupé divers postes de direction, notamment celui de vice-président de Microsoft Devices, ainsi que celui de directeur général de Surface and PC Hardware, où il a piloté la création et l’introduction de la gamme de produits Surface. En tant que concepteur et inventeur de produits, Panos possède une grande expérience dans le domaine du matériel et des services intégrés et sera un atout majeur pour notre organisation D&S.

Panos entrera en fonction à la fin du mois d’octobre et Dave Limp travaillera avec lui au cours des deux prochains mois pour assurer une transition en douceur. Je reste très enthousiaste à l’idée des inventions et des entreprises que nous sommes en train de créer au sein de D&S, et je me réjouis de travailler avec Panos.

Andy