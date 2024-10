Kindle Colorsoft Signature Edition : la liseuse couleur d’Amazon est enfin là !

Depuis des années, les utilisateurs de Kindle demandent à Amazon de proposer une version couleur de sa liseuse. Aujourd’hui, l’entreprise tient enfin ses promesses. Amazon révolutionne le monde des liseuses avec le lancement de la Kindle Colorsoft Signature Edition, le premier modèle de la gamme à abandonner l’écran monochrome au profit d’un écran couleur.

Pour réaliser le Colorsoft, les dirigeants d’Amazon ont déclaré, lors d’un événement de lancement mardi à New York, qu’il fallait bien plus qu’un simple remplacement d’écran. « Franchement, la technologie n’était pas encore prête », a déclaré Kevin Keith, responsable des produits Kindle chez Amazon. « Nous pensons maintenant que la technologie est prête ».

La Kindle Colorsoft Signature Edition est basée sur la technologie Kaleido d’E Ink, mais utilise une pile d’affichage entièrement nouvelle pour les Kindle, jusqu’à un fond de panier en oxyde nouvellement conçu qui facilite le déplacement rapide des minuscules particules d’encre des panneaux E Ink. Le monde de l’Ink travaille sur une technologie analogue depuis un certain temps, et Amazon pense que c’est la clé pour que la couleur fonctionne bien. Le Colorsoft dispose de nouveaux pixels LED et d’une nouvelle façon de les éclairer individuellement pour rehausser les couleurs.

L’écran antireflet de la Kindle Colorsoft Signature Edition dispose d’un éclairage frontal automatique qui ajuste la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Pour une lecture confortable la nuit, la température de l’éclairage peut être réglée sur une teinte ambrée.

Selon Keith, toute cette technologie d’affichage a permis à Amazon d’introduire la couleur sans ajouter de latence à la rotation des pages, sans réduire la résolution de l’appareil et sans altérer le contraste de l’écran. « Nous ne voulions pas sacrifier toutes les caractéristiques du Kindle : haute résolution, longue durée de vie de la batterie, rotation rapide des pages, bonne fluidité », explique Keith. L’objectif était d’offrir un écran couleur qui soit aussi beau que le Paperwhite en noir et blanc, et il est convaincu qu’Amazon y est parvenu.

Des couleurs pour une expérience de lecture enrichie

La principale nouveauté de cette liseuse est bien sûr son écran couleur, qui permet de profiter pleinement des illustrations et des graphiques des livres numériques. Il offre également la possibilité d’utiliser des surligneurs de couleur, une fonctionnalité récemment ajoutée à l’application Notes d’Apple.

Le Kindle Colorsoft Signature Edition est étanche, ce qui vous permet de l’utiliser au bord de la piscine ou dans votre bain. Son autonomie atteint huit semaines sur une seule charge, et il prend en charge la charge sans fil, une première pour une liseuse Kindle.

Le Kindle Colorsoft Signature Edition dispose de 32 Go de stockage interne et d’un écran couleur avec une densité de pixels de 300 ppp, identique à celle du Kindle Paperwhite.

Disponibilité et prix de la Kindle Colorsoft Signature Edition

La Kindle Colorsoft Signature Edition est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 299,99 euros et sera expédié à partir du 30 octobre.

Avec le Kindle Colorsoft Signature Edition, Amazon ouvre une nouvelle ère pour les liseuses, offrant une expérience de lecture plus riche et plus immersive grâce à la couleur. Pour les lecteurs plus traditionnels, la Colorsoft n’est en fait qu’une Kindle Paperwhite plus chère avec une nouvelle fonctionnalité intéressante. Mais ne soyez pas surpris de voir la technologie Colorsoft s’étendre à d’autres éléments de la gamme Kindle. Amazon a attendu tant d’années avant d’ajouter cette technologie, voulant la mettre au point avant de la proposer aux acheteurs. Aujourd’hui, elle a le sentiment d’y être parvenue. Ce qui signifie qu’elle pourrait éventuellement être présente partout.