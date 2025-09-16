Accueil » iPhone 17 : Les précommandes dépassent l’iPhone 16, le pari d’Apple sur l’iPhone Air est gagnant ?

iPhone 17 : Les précommandes dépassent l’iPhone 16, le pari d’Apple sur l’iPhone Air est gagnant ?

iPhone 17 : Les précommandes dépassent l'iPhone 16, le pari d'Apple sur l'iPhone Air est gagnant ?

Apple a présenté sa nouvelle gamme iPhone 17 il y a quelques jours, et déjà, les premiers résultats confirment que la firme a réussi son pari. Selon l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo, les précommandes de la série iPhone 17 dépassent celles de l’iPhone 16, en particulier pour le modèle Pro Max, qui s’impose une nouvelle fois comme le best-seller.

Mais, un autre appareil intrigue : le nouvel iPhone Air, qui vient remplacer la version Plus.

iPhone 17 : Des précommandes supérieures aux iPhone 16

Durant le premier week-end de précommandes, la demande pour les iPhone 17 a surpassé celle des modèles de 2024. Ming-Chi Kuo explique cette tendance par deux indicateurs clés :

Les délais de livraison : Apple affiche désormais une attente plus longue d’environ une semaine par rapport à l’an dernier à la même période.

Les objectifs de production : la marque vise une hausse de 25 % de la production au 3ᵉ trimestre 2025, comparé aux iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max en 2024.

Même avec une capacité de production augmentée, les délais s’allongent — preuve que la demande est encore plus forte.

L’iPhone 17 Pro Max, encore et toujours le favori

Sans surprise, c’est l’iPhone 17 Pro Max qui suscite le plus d’enthousiasme. Apple a anticipé cet engouement en augmentant sa production de 60 % par rapport à l’année précédente, mais cela n’a pas suffi à réduire les délais de livraison.

L’iPhone 17 Pro Max bénéficie de plusieurs atouts majeurs :

un nouveau design au dos avec une apparence retravaillée,

la nouvelle puce A19 Pro, qui améliore performances et efficacité énergétique,

des capacités photo renforcées, notamment sur la fusion des trois capteurs 48 mégapixels.

Contrairement à 2024, où les modèles Pro avaient vu une baisse des précommandes, cette année confirme que le haut de gamme reste le moteur des ventes.

L’iPhone Air : un pari risqué pour Apple

Lancé pour remplacer la gamme Plus, l’iPhone Air est le seul véritable nouveau modèle de cette génération. Apple a fixé un objectif de production trois fois supérieur à celui de l’iPhone 16 Plus en 2024, ce qui rend difficile d’évaluer la demande réelle.

Mais, un détail majeur pourrait freiner son adoption : l’iPhone Air est seulement en version eSIM, et n’est donc pas disponible en Chine, où la carte SIM physique reste la norme.

Historiquement, les modèles Plus étaient les moins populaires du catalogue. Apple espère inverser la tendance avec un produit plus léger, au design inspiré de l’iPhone 17 Pro, mais la stratégie reste risquée.

L’eSIM au centre de la stratégie d’Apple

Avec l’iPhone Air, Apple envoie un signal fort : la marque pousse à l’adoption massive de l’eSIM. Ce choix présente plusieurs avantages :

plus de place à l’intérieur de l’appareil pour intégrer de plus grosses batteries,

une meilleure résistance à l’eau et à la poussière grâce à la suppression du tiroir SIM,

une expérience plus fluide pour ceux qui voyagent souvent et changent d’opérateur.

Mais en Chine, cette décision prive Apple d’un marché stratégique. À l’échelle mondiale, elle pourrait préparer le terrain à une transition totale vers l’eSIM dès la génération iPhone 18 ou 19.

Pourquoi la gamme iPhone 17 séduit ?

Apple n’a pas révolutionné l’iPhone cette année, mais a su apporter suffisamment de nouveautés pour séduire :

un iPhone 17 de base qui marque l’un des meilleurs bonds générationnels depuis longtemps,

des modèles Pro avec un design retravaillé,

l’arrivée d’un modèle Air inédit, qui pourrait surprendre malgré son positionnement risqué.

Même sans Apple Intelligence, toujours absente cette année, Apple mise sur un matériel solide et attractif, qui semble parfaitement correspondre aux attentes des utilisateurs.