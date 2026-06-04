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Apple abandonnerait le Vision Pro 2 pour accélérer le développement de ses lunettes connectées

Apple abandonnerait le Vision Pro 2 pour accélérer le développement de ses lunettes connectées

Le futur de l’informatique spatiale chez Apple pourrait prendre une direction très différente de celle imaginée lors du lancement du Vision Pro. Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, Apple aurait revu sa feuille de route et réduit ses ambitions autour du casque Vision Pro afin de concentrer davantage ses ressources sur une nouvelle génération de lunettes connectées.

Une décision qui serait directement attribuée à John Ternus, le successeur de Tim Cook à la tête d’Apple.

Le Vision Pro ne serait plus la priorité

Lors de son lancement, le Vision Pro incarnait la vision la plus ambitieuse jamais proposée par Apple : un ordinateur spatial capable de fusionner réalité virtuelle, réalité augmentée et informatique traditionnelle.

Mais, malgré ses prouesses technologiques, son prix élevé et son positionnement très premium ont limité son adoption.

Selon les informations relayées par Kuo, Apple aurait mis de côté plusieurs projets liés au Vision Pro, notamment : une seconde génération du casque, une version plus légère et plus accessible, et certaines évolutions prévues à moyen terme.

L’entreprise privilégierait désormais des produits potentiellement plus grand public.

Deux générations de lunettes seraient en préparation

La stratégie actuelle reposerait sur deux catégories distinctes.

Des lunettes connectées sans écran dès 2027

Apple travaillerait sur un modèle sans affichage intégré, souvent désigné sous le nom de projet N50 dans les rumeurs. Ces lunettes seraient davantage comparables aux lunettes connectées Ray-Ban Meta qu’à un véritable dispositif de réalité augmentée.

L’objectif serait de proposer la capture photo et vidéo, un assistant vocal alimenté par l’IA, une notifications audio, et une intégration profonde avec l’écosystème Apple.

Le prix évoqué se situerait entre 200 et 500 dollars.

Les véritables lunettes AR attendues vers 2029

Le projet le plus ambitieux concernerait des lunettes équipées d’écrans intégrés utilisant une technologie de guides d’ondes optiques. Ces lunettes permettraient d’afficher des informations contextuelles, la navigation en réalité augmentée, des notifications, et des applications directement dans le champ de vision.

Selon les rumeurs, leur arrivée aurait été repoussée à 2029.

Le fantôme de Google Glass plane toujours

L’histoire des lunettes connectées reste marquée par l’échec de Google Glass. Présenté en 2012, le projet avait suscité un immense enthousiasme avant de se heurter à plusieurs obstacles : préoccupations liées à la vie privée, rejet social des caméras permanentes, prix de lancement élevé et maturité technologique insuffisante.

Apple semble conscient de ces précédents.

L’un des défis majeurs sera de rassurer le public sur l’utilisation des caméras embarquées. Plusieurs observateurs estiment qu’un indicateur lumineux visible lors des prises de vue pourrait devenir indispensable pour éviter les polémiques qui avaient entouré Google Glass.

Le premier grand pari de l’ère Ternus ?

Si ces informations se confirment, elles illustrent une évolution stratégique importante. Le Vision Pro représentait une approche technologique ambitieuse mais coûteuse, nécessitant que l’utilisateur adapte ses usages à un appareil encombrant.

Les lunettes connectées suivent la logique inverse : elles cherchent à s’intégrer naturellement dans la vie quotidienne.

Apple semble ainsi adopter une stratégie plus pragmatique. Plutôt que de démocratiser un casque à plusieurs milliers d’euros, l’entreprise miserait sur un produit plus léger, plus discret et potentiellement plus proche du futur successeur du smartphone.

La question n’est donc plus de savoir si Apple croit encore à la réalité augmentée. Tout indique que oui. En revanche, l’entreprise paraît désormais convaincue que ce futur passera davantage par une paire de lunettes que par un casque de réalité mixte.