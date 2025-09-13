OPPO Find X9 Pro : un kit photo magnétique Hasselblad pour booster le zoom

OPPO prépare son prochain flagship photo, le Find X9 Pro, et la grande nouveauté vient de sa collaboration avec Hasselblad. Pour la première fois, la marque intègre un kit photo magnétique sur un modèle Pro, alors que ce type d’accessoire était jusqu’ici réservé à une éventuelle déclinaison Ultra.

Le concept est simple, mais ambitieux : grâce à un système d’aimants, il sera possible de fixer rapidement un module photo externe à l’arrière du smartphone. Contrairement aux coques ou grips encombrants, ce kit se veut pratique, modulable et rapide à utiliser.

Un téléconvertisseur Hasselblad est déjà évoqué : il permettrait d’étendre les capacités du capteur téléobjectif de 200 mégapixels du Find X9 Pro.

Avec son zoom optique natif de 3x, ce module pourrait pousser les focales jusqu’à rivaliser avec des modèles comme le Vivo X200 Ultra et son équivalent 200 mm.

Hasselblad + OPPO : l’alliance des couleurs et de l’IA

Au-delà du hardware, OPPO continue de miser sur son partenariat avec Hasselblad pour offrir une colorimétrie plus naturelle et fidèle, un tuning professionnel pour la photo, et le renfort de l’IA maison pour optimiser netteté, contraste et détails.

Le Find X9 Pro abandonne ainsi la double focale téléobjectif de son prédécesseur, le Find X8 Pro, pour se concentrer sur un seul capteur haut de gamme boosté par ces accessoires optiques.

Des rumeurs évoquent aussi des accessoires orientés vidéo pour le Find X9 standard, mais il reste encore flou s’il s’agira de lentilles additionnelles, de grips stabilisés ou d’autres innovations. Une chose est sûre : OPPO cherche à séduire non seulement les photographes, mais aussi les créateurs de contenu vidéo.

Un lancement attendu fin 2025

La série Find X9 est attendue plus tard dans l’année. Reste à savoir si le kit magnétique Hasselblad sera proposé uniquement en Chine ou bien à l’international. S’il sort globalement, le Find X9 Pro pourrait s’imposer comme le photophone le plus ambitieux de 2025, combinant hardware, optique et intelligence artificielle.