Vivo X200 Ultra : Le smartphone qui devient une caméra pro (et il va vous épater) !

Après le succès retentissant du Vivo X200 Pro — désormais considéré comme le modèle Pro le plus vendu de l’histoire de la série X — Vivo se prépare à lancer son nouveau fleuron : le Vivo X200 Ultra.

Présenté comme une caméra intelligente de poche capable de passer des appels, ce smartphone est conçu pour séduire les passionnés de photographie mobile. Son lancement est prévu pour le 21 avril 2025 en Chine, aux côtés d’autres nouveautés de la marque.

vivo X200 Ultra : Un smartphone taillé pour la photo pro

Inspiré des appareils photo professionnels, le vivo X200 Ultra adopte un design affirmé avec un imposant module circulaire à l’arrière. Ce dernier abrite une impressionnante configuration avec un capteur principal de 50 mégapixels Sony LYT-818 avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels utilisant le même capteur.

Le téléobjectif périscopique, quant à lui, pousse encore plus loin avec un capteur Samsung HP9 de 200 mégapixels, également stabilisé. Pour sublimer ces capteurs, Vivo intègre deux puces dédiées : la VS1 pour le pré-traitement et la V3+ pour le traitement final des images, promettant une qualité photo professionnelle, même dans des conditions complexes.

Un kit photo exclusif pour aller encore plus loin

En parallèle du lancement du téléphone, Vivo proposera un kit photo exclusif pensé pour accompagner le vivo X200 Ultra. Dévoilé par Hano Boxiao, chef de produit chez Vivo, ce kit s’adresse directement aux amateurs de photographie mobile exigeants. Il intègre une connexion USB Type-C qui garantit une latence minimale et une stabilité renforcée lors des sessions de prise de vue. Une batterie interne de 2 300 mAh prolonge considérablement l’autonomie du smartphone en extérieur, un avantage non négligeable pour les vidéastes.

L’étui du kit inclut également un pied intégré, permettant de positionner le téléphone de manière stable en mode portrait ou paysage. Un bouton physique dédié à l’enregistrement vidéo a été ajouté pour faciliter le déclenchement instantané des séquences, sans devoir naviguer dans les menus. L’ensemble adopte un design rétro inspiré des caméras classiques, à la fois esthétique et pratique, et s’accompagne d’une élégante bandoulière professionnelle facilitant le transport. À noter qu’une fonctionnalité secrète, encore non dévoilée, viendrait compléter ce kit, et serait selon Vivo la plus impressionnante.

Des capacités vidéo qui rivalisent avec les appareils Pro

En vidéo, le Vivo X200 Ultra impressionne tout autant. Il est capable d’enregistrer en 4K à 60 images/seconde avec un profil Log 10 bits, et propose également un mode cinématographique en 4K à 120 fps pour des rendus dignes d’un film. Sur le côté droit de l’appareil, un bouton physique nommé « Action Button » permet de contrôler les fonctions de prise de vue comme sur un appareil photo numérique. L’éclairage n’est pas en reste, avec un système de flash zoom personnalisable conçu pour offrir un rendu digne des reflex numériques lors des portraits.

Une fiche technique sans compromis

Le vivo X200 Ultra est alimenté par le puissant Snapdragon 8 Elite, et s’appuie sur un écran 2K Zeiss Master Colour avec filtre polarisant circulaire pour un confort visuel optimal, même en pleine lumière. L’empreinte digitale peut être détectée via un capteur ultrasonique, même avec des doigts mouillés. La batterie, de grande capacité, se recharge sans fil à haute vitesse grâce à la technologie de recharge flash intégrée. Enfin, l’appareil est certifié IP68 et IP69, lui conférant une résistance à l’eau et à la poussière supérieure, idéale pour les prises de vue dans des conditions extrêmes. Il sera proposé en trois coloris : rouge, argent et noir.

Le Vivo X200 Ultra redéfinit les standards de la photographie mobile. Avec son équipement digne d’un appareil photo professionnel, son kit dédié aux photographes, et des fonctionnalités poussées, il se positionne comme l’outil ultime pour les créateurs de contenu. Le rendez-vous est pris pour le 21 avril, où l’on découvrira si Vivo tient vraiment sa promesse de transformer le smartphone en caméra de poche ultime.