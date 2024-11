OPPO Find X8 Pro : Double zoom périscopique et performances premium

OPPO a officiellement lancé à l’échelle mondiale ses derniers smartphones phares, les Find X8 et Find X8 Pro. En plus de ces nouveaux modèles, la marque a dévoilé ColorOS 15, son interprétation d’Android 15, offrant une interface moderne et fluide pour accompagner ces appareils haut de gamme.

Avec un design premium en verre et aluminium, des systèmes photo d’exception signés Hasselblad, et des performances accrues grâce au processeur Dimensity 9400 de MediaTek, la série Find X8 établit une nouvelle référence pour les flagships.

La série Find X8 introduit le tout nouveau Hasselblad Master Camera System, qui intègre des capacités de zoom avancées et des fonctionnalités IA de pointe. Les deux modèles embarquent des caméras de 50 mégapixels, mais leurs configurations varient. Le Find X8 propose un trio de capteurs (15 mm ultra grand-angle, 24 mm standard, et 73 mm téléobjectif périscopique), tandis que le Find X8 Pro ajoute un quatrième capteur périscopique de 135 mm (zoom 6x) pour une flexibilité accrue et un capteur principal plus large (23 mm).

Le Find X8 Pro devient également le premier smartphone OPPO disponible mondialement à intégrer deux caméras périscopiques, permettant des zooms optiques plus précis et des performances impressionnantes en basse lumière grâce au capteur Sony LYT600 de 50 mégapixels.

Mode Portrait Hasselblad et Lightning Snap pour la série Find X8

Les capacités photographiques sont encore renforcées par le Mode Portrait Hasselblad, une combinaison parfaite avec les téléobjectifs périscopiques. Une nouveauté majeure, le Lightning Snap, permet de capturer jusqu’à 7 photos par seconde en mode rafale avec une pression prolongée sur le bouton de l’obturateur, tout en préservant une qualité d’image exceptionnelle grâce au moteur HyperTone de OPPO.

Les utilisateurs du Find X8 Pro peuvent également activer le Lightning Snap via le Quick Button, une bande tactile sur le côté droit du smartphone, facilitant l’accès rapide à la caméra et au contrôle du zoom.

En vidéo, les deux modèles prennent en charge l’enregistrement en Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 fps sur toutes les caméras, y compris la caméra frontale. Grâce à la fonctionnalité Livephoto, chaque image vidéo peut être transformée en une photo autonome.

Des écrans spectaculaires

Les écrans des Find X8 et Find X8 Pro sont parmi les plus impressionnants de leur catégorie. Le Find X8 dispose d’un écran plat de 6,59 pouces, tandis que le Find X8 Pro propose une dalle incurvée de 6,78 pouces baptisée Infinite View Display.

Les deux écrans offrent un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité de pointe allant jusqu’à 4500 nits pour une lisibilité optimale en extérieur, notamment lors de la lecture de contenu HDR. De plus, le modèle ProXDR supporte la norme Ultra HDR, garantissant une qualité d’image exceptionnelle.

Les deux modèles présentent des bordures ultra-fines, le Find X8 ayant des bordures symétriques de 1,45 mm, tandis que le Find X8 Pro arbore une bordure visuellement symétrique de 1,9 mm grâce à son verre incurvé.

Performances et efficacité énergétique

Le MediaTek Dimensity 9400, choisi par OPPO pour les deux modèles, promet des performances de pointe avec un processeur 35 % plus rapide et un GPU 41 % plus puissant que la génération précédente. Ce processeur est également 40 % plus économe en énergie, offrant une autonomie améliorée, même lors des tâches exigeantes.

Côté batterie, le Find X8 est équipé d’une capacité de 5630 mAh, tandis que le modèle Pro dispose d’une batterie de 5910 mAh. Les deux appareils prennent en charge la charge rapide SUPERVOOC 80 W, la charge sans fil AIRVOOC 50 W et la recharge inversée de 10 W.

Prix et disponibilité

Le Find X8 Pro sera disponible en deux coloris : Noir Stellaire et Blanc Perle. OPPO précise que chaque appareil Blanc Perle se dote d’un motif nacré unique, différent de tous les autres. En France, seul le OPPO Find X8 Pro est vendu au prix de 1 199 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les précommandes démarrent le 3 décembre avec une offre de lancement jusqu’au 12 décembre.

Avec ses caméras révolutionnaires, ses écrans immersifs, et ses performances inégalées, la série Find X8 positionne Oppo comme un acteur clé sur le segment des smartphones premium. Ces nouveaux modèles combinent innovation technologique et design raffiné, offrant une expérience utilisateur sans compromis.