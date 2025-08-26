Accueil » OPPO Find X9 Pro : specs, couleurs et options de stockage confirmées avant le lancement

Le très attendu OPPO Find X9 Pro continue de se dévoiler avant sa présentation officielle prévue en octobre 2025 en Chine. Une nouvelle fuite signée du leaker bien connu Digital Chat Station (DCS) révèle les options de RAM, de stockage et de coloris du futur flagship — et quelques surprises pourraient séduire les fans de technologie premium.

OPPO Find X9 Pro : configurations disponibles

D’après les informations partagées aujourd’hui, le Find X9 Pro sera proposé dans les versions suivantes :

12 Go + 256 Go

12 Go + 512 Go

16 Go + 512 Go

16 Go + 1 To

Un modèle haut de gamme supplémentaire de 16 Go + 1 To offrirait également la connectivité satellite via Beidou (SMS) — un ajout stratégique pour concurrencer les modèles satellite-ready d’Apple et Huawei.

Trois coloris confirmés

Toujours selon DCS, le smartphone sera proposé en : Blanc, Gris pourpre (Purple Gray) et Magenta. Le prototype actuel pèserait environ 224 grammes, mais le poids final en production pourrait encore être optimisé.

Les dernières rumeurs confirment que le Find X9 Pro embarquera des caractéristiques très haut de gamme :

Écran : OLED plat de 6,78 pouces, résolution 1.5K, taux de rafraîchissement 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 9500

Batterie : 7,500 mAh

Charge rapide : 80W (filaire)

Charge sans fil : 50W

Système : Android 16 avec surcouche ColorOS 16

Capteur d’empreintes : ultrasonique sous l’écran

Un module photo impressionnant

Côté photo, le Find X9 Pro va impressionner ! Il disposera d’une caméra frontale Samsung JN5 de 50 mégapixels, tandis qu’à l’arrière on retrouve un capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels (grand-angle principal avec OIS), un capteur de 50 mégapixels Samsung JN5 (ultra grand-angle) un capteur de 200 mégapixels Samsung HP5 (téléobjectif périscopique avec OIS et zoom optique x3).

À cela s’ajoutent plusieurs fonctionnalités haut de gamme : Wi-Fi 7, NFC, Port infrarouge (IR Blaster) et un bouton personnalisable.

La présentation officielle de la gamme OPPO Find X9 est prévue pour octobre 2025 en Chine, avec une disponibilité mondiale probablement annoncée dans les semaines suivantes.