Accueil » OPPO Find X9 : un design repensé avec un nouveau module photo rectangulaire

OPPO Find X9 : un design repensé avec un nouveau module photo rectangulaire

OPPO Find X9 : un design repensé avec un nouveau module photo rectangulaire

Le leaker réputé Digital Chat Station (DCS) a partagé un rendu inédit du OPPO Find X9, attendu pour mi-octobre en Chine. Selon ses informations, OPPO opère un changement esthétique majeur : fini le grand module circulaire caractéristique des Find X7 et Find X8.

Place désormais à un bloc photo rectangulaire, placé en haut à gauche, qui promet une allure plus équilibrée et élégante.

OPPO Find X9 : Un design plus raffiné et de nouvelles finitions

Le passage à un module rectangulaire ne serait pas qu’une question de style. OPPO aurait travaillé la texture et l’ergonomie pour offrir une meilleure sensation en main. Malgré sa taille plus compacte, ce nouveau bloc intégrerait des spécifications photo plus ambitieuses que celles de son prédécesseur.

Autre nouveauté possible : une option de coloris titane, plébiscitée par les fans l’an dernier, et qui rejoindrait la palette proposée sur la série Find X9.

Un triple capteur photo de 50 mégapixels avec Hasselblad et Lumo Imaging

Le Find X9 ne sacrifie rien sur le terrain de la photographie.

Capteur principal : Sony LYT-808 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS).

Ultra grand-angle : Samsung JN5 de 50 mégapixels.

Téléobjectif périscope : Samsung JN9 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Caméra frontale : 50 mégapixels pour des selfies haute définition.

Le partenariat avec Hasselblad et l’optimisation via Lumo Imaging viendront renforcer le traitement photo et colorimétrique, un point fort des flagships OPPO.

Écran et performances haut de gamme

Selon les fuites, le OPPO Find X9 s’appuiera sur un écran OLED LTPO plat de 6,59 pouces, résolution 1,5K, rafraîchissement 120 Hz, la nouvelle puce Dimensity 9500, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0, et une batterie de 7 025 mAh avec recharge 80 W filaire et 50 W sans fil.

Côté sécurité et robustesse, le smartphone embarquerait un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et une certification IP68/69 contre l’eau et la poussière.

Un Find X9 qui mise sur élégance et puissance

Avec son nouveau design rectangulaire, son trio photo de 50 mégapixels, sa batterie surdimensionnée et son partenariat avec Hasselblad, le Find X9 s’annonce comme l’un des smartphones les plus ambitieux de 2025. Ce repositionnement esthétique pourrait aussi séduire ceux qui trouvaient le bloc circulaire trop massif.

La présentation officielle est attendue mi-octobre en Chine. Reste à savoir si OPPO confirmera une sortie rapide à l’international.