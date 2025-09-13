iPhone 17 Pro Max : délais de livraison déjà repoussés à octobre

C’est le grand jour des précommandes pour la nouvelle gamme d’iPhone 17. Si certains chanceux ont déjà sécurisé leur modèle, d’autres devront patienter un peu plus longtemps, surtout s’ils visent le plus grand de la famille : l’iPhone 17 Pro Max.

L’iPhone 17 Pro Max, victime de son succès

Sans surprise, c’est l’iPhone 17 Pro Max qui affiche déjà les délais les plus longs. Pour la majorité des configurations, Apple indique une livraison entre le 6 et le 13 octobre. Seule exception : la version Bleu intense, un peu plus disponible, qui peut encore arriver dès le 24 septembre pour certains modèles.

Mais, si vous espériez recevoir un iPhone 17 Pro Max le jour de la sortie officielle, c’est déjà trop tard : aucune configuration ne sera livrée immédiatement.

Le reste de la gamme reste disponible

Bonne nouvelle en revanche pour les autres modèles : l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air restent largement disponibles. Apple affiche encore une livraison estimée au 19 septembre pour toutes les couleurs et capacités de stockage.

Cela montre soit que la demande est mieux équilibrée, soit qu’Apple a mieux anticipé les volumes de production pour ces modèles.

Moins un problème de demande qu’un sujet d’approvisionnement ?

On a souvent tendance à interpréter les dates de livraison comme un reflet direct des ventes. Mais la réalité est plus nuancée : des délais qui glissent peuvent aussi indiquer une offre plus limitée sur certains modèles.

Dans le cas de l’iPhone 17 Pro Max, il est probable qu’Apple ait tout simplement produit moins d’unités au lancement, ce qui expliquerait ces délais. Mais, il y a aussi un autre facteur évident : tout le monde veut le grand modèle « Orange cosmique ».

Un classique chez Apple

Chaque année, le modèle le plus haut de gamme est aussi le plus demandé, et 2025 ne fait pas exception. L’iPhone 17 Pro Max coche toutes les cases : grand écran, batterie renforcée, nouvelles capacités photo et coloris exclusifs.

Si vous hésitez encore entre le Pro et le Pro Max, gardez à l’esprit que commander le grand format pourrait bien vous obliger à patienter quelques semaines de plus.