OPPO Pad 5 : la nouvelle tablette haut de gamme fuite avant son lancement

Après avoir dévoilé la OPPO Pad 3 et la OPPO Pad 3 Pro l’an dernier, puis la OPPO Pad 4 Pro en début d’année, OPPO préparerait déjà sa prochaine génération de tablette.

D’après le leaker réputé Digital Chat Station, la OPPO Pad 5 est presque prête à être officialisée, avec des caractéristiques très solides. Autre info intéressante : une version rebrandée devrait sortir chez OnePlus sous le nom OnePlus Pad 2.

OPPO Pad 5 : Un grand écran 3K à 144 Hz

La OPPO Pad 5 miserait sur un écran LCD 12,1 pouces, avec une définition 3K et un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. De quoi offrir une fluidité et une précision idéales, aussi bien pour le multimédia que pour le gaming.

À l’arrière, la tablette embarquerait un simple capteur photo de 8 mégapixels. Aucune info n’a encore fuité sur la caméra frontale, mais elle devrait logiquement être pensée pour les appels visio.

Sous le capot, on retrouverait le Dimensity 9400+, le dernier processeur haut de gamme de MediaTek. Associé à une batterie de 10 300 mAh et à une charge rapide 67 W, la OPPO Pad 5 promet de tenir la distance tout en se rechargeant rapidement.

Le poids annoncé est de 579 grammes, mais l’épaisseur reste encore inconnue.

Mémoire et stockage : jusqu’à 16 Go de RAM

Oppo proposerait plusieurs configurations pour s’adapter à différents budgets et usages :

• 8 + 128 Go

• 8 + 256 Go

• 12 + 256 Go

• 16 + 512 Go

Côté coloris, l’Oppo Pad 5 serait disponible en violet, argent et gris.

⸻

🤝 Un clone signé OnePlus

Toujours selon DCS, OnePlus Pad 2 ne serait rien d’autre qu’une version rebadgée de l’Oppo Pad 5, réservée au marché chinois. Les spécifications seraient identiques, mais OnePlus proposerait d’autres couleurs, comme le bleu et le gris.

⸻

📅 Un lancement attendu en octobre

La tablette pourrait être officialisée en même temps que la série Oppo Find X9, dont le lancement est prévu pour le mois d’octobre en Chine.