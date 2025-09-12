Accueil » L’Apple Watch Series 11 et Ultra 3 introduisent la détection d’hypertension validée par la FDA !

L’Apple Watch Series 11 et Ultra 3 introduisent la détection d’hypertension validée par la FDA !

L'Apple Watch Series 11 et Ultra 3 introduisent la détection d'hypertension validée par la FDA !

Apple a officiellement dévoilé l’Apple Watch Series 11 et l’Apple Watch Ultra 3, deux modèles qui inaugurent une nouveauté majeure : la détection de l’hypertension.

La détection d’hypertension vient d’obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), pourrait bien sauver des vies en alertant les utilisateurs à risque.

Comment fonctionne la détection de l’hypertension sur l’Apple Watch ?

Plutôt que de fournir une mesure instantanée de la tension artérielle, comme le fait la Huawei Watch D2 grâce à un bracelet équipé d’une mini-manchette gonflable, l’Apple Watch adopte une autre approche.

La montre utilise le capteur optique cardiaque déjà présent sur les modèles précédents. Les données sont ensuite analysées par un nouvel algorithme, capable d’observer la manière dont les vaisseaux sanguins réagissent aux battements du cœur sur une période de 30 jours.

Si des schémas compatibles avec une hypertension sont détectés, la montre émet une alerte Hypertension pour inciter l’utilisateur à consulter un médecin.

Un feu vert de la FDA et un déploiement mondial

Apple attendait la validation de la FDA pour lancer la fonction, et celle-ci a été accordée en fin de semaine. Résultat : les alertes d’hypertension arriveront la semaine prochaine aux États-Unis, en Union européenne, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande, avec un déploiement dans plus de 150 pays.

Bonne nouvelle : la fonction sera aussi rétroportée sur les Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2 via une mise à jour logicielle.

Une technologie basée sur l’IA et de vastes études

Apple a entraîné son algorithme avec des données issues de plusieurs études regroupant plus de 100 000 participants, complétées par une seconde étude de validation sur 2 000 participants. Grâce à l’apprentissage automatique, l’Apple Watch est capable de reconnaître les signes précoces d’une hypertension durable.

Apple estime que :

50 % des utilisateurs hypertendus pourraient recevoir une alerte,

Un pourcentage encore plus élevé de ceux atteints d’hypertension de stade 2 serait identifié,

Plus de 1 million de personnes non diagnostiquées pourraient découvrir leur condition dès la première année.

Et après ? Vers une mesure complète de la tension et du glucose ?

Pour l’instant, l’Apple Watch ne donne pas de chiffre précis de tension, mais seulement une alerte en cas de risque détecté. C’est un premier pas vers une mesure plus complète.

De la même manière, Apple travaillerait aussi sur un capteur de glycémie non invasif. Comme pour l’hypertension, la première version pourrait simplement alerter en cas de valeurs trop hautes ou trop basses, avant d’évoluer vers des mesures à la demande.

La fonction Hypertension de l’Apple Watch Series 11 marque une avancée majeure en santé connectée. Même si elle ne remplace pas un tensiomètre médical, elle pourrait inciter des millions d’utilisateurs à consulter avant qu’il ne soit trop tard.

Apple prouve une nouvelle fois que sa montre n’est pas seulement un accessoire de fitness, mais aussi un outil de prévention médicale de plus en plus sérieux.