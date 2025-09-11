iPhone 17 réinvente les selfies avec son nouveau capteur carré

Apple vient peut-être de résoudre un problème que nous ne savions même pas avoir. Avec l’iPhone 17, la marque introduit un nouveau capteur carré dans la caméra frontale — et cela change complètement la manière dont nous prenons nos selfies.

iPhone 17 : Un capteur carré pour des selfies plus naturels

Jusqu’ici, tous les smartphones utilisaient des capteurs rectangulaires. Résultat : si vous vouliez capturer un grand groupe d’amis ou inclure davantage d’arrière-plan, il fallait tourner votre téléphone à l’horizontale.

Avec l’iPhone 17 et son capteur carré de 18 mégapixels, plus besoin de passer en mode paysage : vous pouvez prendre des selfies larges tout en tenant votre iPhone verticalement.

Plus de monde dans le cadre

Plus d’arrière-plan

Aucune perte de qualité

Une solution simple, évidente… mais révolutionnaire.

Des appels vidéo plus immersifs avec Center Stage

Le nouveau capteur ne sert pas qu’aux selfies. Grâce à Center Stage, la caméra frontale ajuste automatiquement le cadrage selon le nombre de personnes dans la scène.

Passage fluide entre portrait, paysage, grand-angle

Stabilisation héritée du mode Action pour éviter les secousses

Optimisation pour FaceTime : votre visage reste centré, même en bougeant

En clair : vos appels vidéo n’ont jamais été aussi nets et naturels.

Un changement qui dépasse l’iPhone

Les selfies sont universels, que l’on soit sur Galaxy, Pixel ou iPhone. Et le problème de devoir tourner son téléphone était universel aussi. Apple vient d’apporter une nouvelle norme : un capteur carré qui rend les selfies horizontaux aussi faciles que les verticaux.

Résultat ? Les autres constructeurs Android risquent fort d’adopter cette approche dans leurs futurs flagships.