Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max : Le choc des titans !

Samsung et Apple s’affrontent une fois de plus avec leurs derniers smartphones phares : le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max. Si le modèle Ultra de Samsung met l’accent sur l’intégration poussée de l’IA, l’iPhone mise sur son puissant écosystème et ses fonctionnalités bien rodées. Mais lequel est le meilleur pour vous ?

Voici une comparaison complète pour vous aider à faire le bon choix.

Prix et disponibilité

Galaxy S25 Ultra : Disponible en précommande à 1 472,05 euros (256 Go). Sortie officielle prévue pour le 7 février 2025.

iPhone 16 Pro Max : Proposé à partir de 1 229 euros (256 Go), déjà disponible sur le site officiel d’Apple.

Design et ergonomie

Galaxy S25 Ultra : Plus léger et plus fin

Le Galaxy S25 Ultra arbore un design élégant avec des coins plus arrondis et un cadre plus fin (8,2 mm). Pesant 218 g, il est plus léger que l’iPhone 16 Pro Max. Ce modèle utilise du verre Gorilla Armor 2 à l’arrière, garantissant une meilleure résistance aux chutes et aux rayures.

En termes de coloris, il propose des options variées, notamment Bleu Titane, Gris Titane, Noir Titane et Argent Titane, et des exclusivités en ligne comme Noir Absolu Titane, Vert Titane et Or Rose Titane.

iPhone 16 Pro Max : Finition haut de gamme en titane

Apple conserve son esthétique sophistiquée avec un dos en verre mat texturé et un cadre en titane. Plus lourd à 227 g, il offre cependant une meilleure résistance à l’eau avec une certification IP68 capable de supporter des immersions jusqu’à 6 m de profondeur (contre 1,5 m pour le Galaxy). Les options de coloris incluent Titane sable, Titane naturel, Titane blanc et Titane noir.

Écran : Galaxy S25 Ultra est plus lumineux

Galaxy S25 Ultra

Taille : 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2x.

Résolution : 3 120 x 1 440 pixels (498 ppp).

Luminosité maximale : 2 600 nits.

Protection : Verre Gorilla Armor 2.

Particularité : Prise en charge du S Pen, bien que la connectivité Bluetooth ait été retirée.

iPhone 16 Pro Max

Taille : 6,9 pouces Super Retina XDR OLED.

Résolution : 2 868 x 1 320 pixels (460 ppp).

Luminosité maximale : 2 000 nits.

Particularité : Enoche (Dynamic Island) intégrant les capteurs Face ID.

Verdict : Le Galaxy S25 Ultra l’emporte sur la luminosité et la précision des couleurs, tandis que l’iPhone reste fidèle à son design signature avec le Dynamic Island.

Performances : Snapdragon 8 Elite for Galaxy vs A18 Pro

Galaxy S25 Ultra

Processeur : Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) avec une fréquence maximale de 4,47 GHz.

GPU: Adreno 830 avec ray tracing amélioré et API Vulkan Engine.

RAM : Jusqu’à 12 Go LPDDR5X.

Stockage : Jusqu’à 1 To UFS 4.0.

iPhone 16 Pro Max

Processeur : A18 Pro (3 nm) avec des cœurs haute performance à 4,05 GHz.

GPU: Hexa-core avec accélération matérielle pour le ray tracing.

RAM : Jusqu’à 8 Go LPDDR5X.

Stockage : Jusqu’à 1 To NVMe.

Verdict : Les deux appareils offrent des performances exceptionnelles. Le Snapdragon 8 Elite excelle dans les jeux grâce à son GPU, tandis que l’A18 Pro est optimisé pour une efficacité énergétique et l’écosystème Apple.

Intelligence artificielle : Galaxy AI domine

Galaxy S25 Ultra

Samsung mise sur Galaxy AI, alimenté par le NPU Hexagon. Il peut gérer des tâches complexes directement sur l’appareil, comme éditer des images avec l’outil d’édition générative ou exécuter des commandes vocales via l’assistant Gemini.

Parmi les nouveautés, citons la gestion multimodale (ex. envoyer une photo via WhatsApp), la reconnaissance de contacts à l’écran et diverses suggestions personnalisées.

iPhone 16 Pro Max

Apple utilise une Neural Engine à 16 cœurs, qui prend en charge des fonctions comme la génération de texte à image, la recherche avancée dans Photos, et l’intégration de ChatGPT dans Siri. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent une connexion cloud, ce qui limite leur autonomie.

Verdict : Le Galaxy S25 Ultra offre une IA plus puissante et plus autonome, notamment grâce à sa capacité de traitement local.

Appareils photo : Galaxy S25 Ultra est plus polyvalent

Galaxy S25 Ultra

Configuration : 200 mégapixels (principal), 50 mégapixels (ultra grand-angle), 10 mégapixels (téléphoto 3x), 50 mégapixels (téléphoto 5x).

Zoom : Jusqu’à 100x Space Zoom.

Vidéo : Enregistrement en 8K à 30 fps et 4K à 120 fps.

iPhone 16 Pro Max

Configuration : 48 mégapixels (principal), 48 mégapixels (ultra grand-angle), 12 mégapixels (téléphoto 5x).

Zoom : Jusqu’à 25x numérique.

Vidéo : 4K Dolby Vision et mode Cinématique.

Verdict : Le Galaxy S25 Ultra surpasse l’iPhone avec un zoom et une flexibilité supérieurs.

Autonomie : L’iPhone dure plus longtemps

Galaxy S25 Ultra : Batterie de 5 000 mAh, recharge filaire rapide (45W).

iPhone 16 Pro Max : Batterie de 4 685 mAh, mais optimisation logicielle pour une meilleure autonomie (jusqu’à 33 heures de lecture vidéo).

Conclusion : Quel smartphone choisir ?

Optez pour le Galaxy S25 Ultra si vous privilégiez la puissance brute, des fonctionnalités IA avancées, un écran lumineux, et une caméra polyvalente.

Choisissez l’iPhone 16 Pro Max si vous préférez l’écosystème Apple, une autonomie exceptionnelle, et des fonctionnalités photo/vidéo bien optimisées.

À vous de choisir selon vos priorités !