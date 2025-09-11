iPhone 17, Air, Pro & Pro Max : quel modèle a le meilleur appareil photo ?

Apple a levé le voile sur sa nouvelle gamme d’iPhone 17, et comme toujours, la photo est au centre des débats. Que vous soyez adepte de selfies, de paysages grand-angle ou de zoom extrême, il y a un modèle pensé pour vous.
Mais lequel choisir sans gaspiller son budget ?
Les nouveautés photo communes à la gamme
Toute la famille iPhone 2025 bénéficie d’évolutions majeures :
- Nouvelle caméra frontale Center Stage (18 mégapixels) avec capteur carré, idéale pour selfies en portrait ou paysage.
- Fusion Camera System : capteurs 48 mégapixels avec recadrage intelligent (2x téléobjectif) et Photonic Engine de nouvelle génération.
- Bouton de Commande de l’appareil photo sur tous les modèles, pour shooter plus vite sans passer par l’écran tactile.
Pas d’enregistrement 8K au programme, mais un vrai focus sur la polyvalence et la fluidité en photo/vidéo.
iPhone 17 : le choix équilibré avec deux capteurs
- Module arrière :
- 48 mégapixels principal avec crop 2x pour téléobjectif
- 48 mégapixels ultra grand-angle (macro, paysages, cadrages créatifs)
- Caméra frontale : 18 mégapixels, vidéo 4K HDR stabilisée, Dual Capture
Idéal pour ceux qui veulent de la polyvalence photo/vidéo sans passer sur un modèle Pro.
iPhone Air : finesse extrême, mais un seul capteur
- Module arrière : 48 mégapixels Fusion principal + crop 2x
- Pas d’ultra grand-angle (il faudra ruser avec le mode panorama)
- Caméra frontale : 18 mégapixels avec Center Stage
Le modèle le plus fin et léger de la gamme, parfait pour la portabilité, mais pas pour les fans de paysages ultra-larges.
iPhone 17 Pro & Pro Max : la photo sans compromis
- Triple module 48 mégapixels :
- Principal Fusion
- Ultra grand-angle
- Téléobjectif avec capteur 56 % plus grand (4x optique, 8x via crop, jusqu’à 40x numérique)
- Caméra frontale : 18 mégapixels, Center Stage
- Nouveaux algorithmes Photonic Engine : meilleure colorimétrie, réduction du bruit, plus de détails
Pour les passionnés de photo/vidéo et les pros qui veulent le meilleur zoom et la meilleure qualité en basse lumière.
Quel iPhone choisir pour la photo en 2025 ?
- iPhone 17 : le plus polyvalent, bon équilibre prix/fonctions
- iPhone Air : ultra-fin, pratique, mais limité sans ultra grand-angle
- iPhone 17 Pro : le choix premium pour créateurs et pros de l’image
- iPhone 17 Pro Max : le roi du zoom et de l’autonomie, mais massif