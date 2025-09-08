Google Nano Banana : l’IA d’édition d’images débarque sur X

Après avoir fait sensation dans l’application Gemini, le modèle d’image Nano Banana – en réalité le Gemini 2.5 Flash Image – arrive désormais sur X.

Les utilisateurs peuvent taguer @NanoBanana dans une publication ou une réponse sur X pour générer ou éditer des images à partir d’un simple prompt en langage naturel.

Un modèle d’IA qui surprend par sa cohérence

Nano Banana s’est distingué par sa capacité à maintenir une cohérence visuelle impressionnante entre plusieurs générations d’images, ce qui manquait souvent aux modèles concurrents. Que ce soit pour modifier une photo, combiner plusieurs images ou créer un visuel à partir de zéro, l’IA de Google répond avec précision et constance.

Le modèle occupe désormais la première place du classement LMArena pour la génération et l’édition d’images, devançant nettement ses rivaux. Josh Woodward, responsable de l’app Gemini chez Google, a indiqué que depuis le lancement :

Plus de 200 millions d’images ont déjà été éditées avec Nano Banana.

L’application Gemini a gagné 10 millions de nouveaux utilisateurs.

Un outil pratique et accessible

L’intégration de Nano Banana à X simplifie l’accès : il suffit de taguer @NanoBanana dans un post et de fournir une consigne. L’IA peut aussi créer des infographies ou transformer des images existantes sans qu’il soit nécessaire de maîtriser Photoshop ou d’autres logiciels complexes.

Un nouvel acteur sur X face à Grok et Perplexity

Avec cette arrivée, X devient un terrain de jeu pour plusieurs IA : Grok (d’Elon Musk), Perplexity, et maintenant Nano Banana de Google. Les utilisateurs disposent ainsi d’un éventail d’assistants intelligents directement intégrés au réseau social, pour produire textes, visuels et contenus en quelques secondes.

L’arrivée de Nano Banana sur X marque une nouvelle étape dans la démocratisation de l’IA créative. Capable de générer, combiner et modifier des images avec une simplicité inédite, ce modèle confirme la volonté de Google de rivaliser avec les acteurs déjà présents sur les réseaux sociaux.