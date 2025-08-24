Accueil » Honor Magic 8 : lancement prévu en octobre avec de grosses ambitions face à Samsung et Google

La saison des flagships approche à grands pas, et si tous les regards se tournent vers Apple et ses iPhone 17 attendus en septembre, un autre acteur s’apprête à secouer le marché dès octobre : Honor. La marque chinoise prépare le lancement de sa série Magic 8, et selon les dernières fuites en provenance de Chine, elle pourrait arriver plus tôt que prévu.

Alors que la gamme Magic 7 avait été annoncée fin octobre 2024 pour une sortie en novembre, les Honor Magic 8 et Magic 8 Pro pourraient être officialisés dès la mi-octobre 2025. Le lancement mondial, quant à lui, serait prévu pour début 2026, comme c’est souvent le cas avec les produits Honor.

Cette annonce anticipée permettrait à la marque de se glisser juste après Apple, avant la vague d’annonces de Samsung et Google.

Mais attention : les modèles Magic 8 Mini et Magic 8 Ultra ne seraient pas dévoilés immédiatement. Leur sortie serait prévue plus tard, au premier trimestre 2026.

Quatre modèles dans la gamme Magic 8

La série complète comprendrait :

le Magic 8 standard

le Magic 8 Pro

un Magic 8 Mini, plus compact

un Magic 8 Ultra, très haut de gamme

Les deux premiers modèles seront vraisemblablement dévoilés en octobre, tandis que les deux autres attendront le début de l’année suivante pour leur entrée sur le marché, du moins en Chine.

Performances de pointe avec Snapdragon 8 Elite 2

Sous le capot, les Magic 8 et Magic 8 Pro embarqueront le tout nouveau Snapdragon 8 Elite 2, une puce haut de gamme censée surpasser la génération précédente en termes de fluidité, de performances graphiques et d’efficacité énergétique. Ce processeur est attendu sur plusieurs flagships Android de 2026, y compris les Galaxy S26 et les OnePlus 15.

Le Magic 8 Mini, quant à lui, serait équipé d’une puce MediaTek Dimensity 9500, ce qui en ferait une alternative plus abordable mais toujours performante.

Batteries massives et recharge rapide (mais limitée)

Le Magic 8 Pro pourrait accueillir une impressionnante batterie de 7 000 mAh, bien au-dessus de la moyenne actuelle, et offrir une recharge filaire à 90W. Un chiffre en légère baisse par rapport aux 100W proposés sur le Magic 7 Pro, ce qui pourrait décevoir certains fans.

La recharge sans fil serait toujours au programme, ainsi que le lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, et des écrans OLED de 6,6 à 6,7 pouces pour les modèles standards et Pro.

Des caméras de haute volée, avec une touche OmniVision

Le Magic 8 Pro embarquerait un triple module photo, composé de :

Un capteur principal de 50 mégapixels

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels

Ce n’est pas une révolution sur le papier par rapport au Magic 7 Pro, mais la vraie nouveauté viendrait du capteur principal OmniVision OV50Q, qui promet une meilleure gestion de la lumière et un rendu plus naturel des couleurs. De quoi viser le top des classements photo en 2026.

Objectif : concurrencer Samsung, Google et OnePlus

Honor semble bien décidé à s’imposer comme une alternative sérieuse aux Galaxy S26, Pixel 10 Pro et OnePlus 15. Reste à voir si la marque parviendra à surmonter son principal obstacle : la disponibilité limitée hors de Chine, notamment aux États-Unis.

Mais pour les utilisateurs prêts à importer, le Magic 8 Pro pourrait bien être le flagship Android à surveiller de près en 2025-2026.

Honor monte en gamme et vise les sommets

Avec des écrans OLED haut de gamme, des batteries ultra-endurantes, un nouveau capteur photo puissant, et un design soigné, la série Honor Magic 8 a de sérieux atouts. Le Magic 8 Pro, notamment, s’annonce comme un concurrent direct du Galaxy S26 Ultra, avec un lancement plus précoce que prévu en octobre.

Si Honor confirme ses ambitions à l’international, la série Magic 8 pourrait bien redéfinir la hiérarchie Android dès 2026.