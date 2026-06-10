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Gemini 3.5 Live Translate : Google franchit une nouvelle étape vers la traduction vocale en temps réel

Gemini 3.5 Live Translate : Google franchit une nouvelle étape vers la traduction vocale en temps réel

Google accélère sa vision d’un monde sans barrières linguistiques. Avec Gemini 3.5 Live Translate, le géant américain dévoile un nouveau modèle audio capable de traduire une conversation en direct tout en conservant le ton, le rythme et l’intonation du locuteur. Une avancée qui rapproche un peu plus la traduction instantanée de l’expérience naturelle promise depuis des années par l’industrie technologique.

Après avoir traité plus d’un trillion de mots traduits chaque mois à travers ses services, Google mise désormais sur une communication multilingue fluide et continue, sans interruption artificielle entre les échanges.

Une traduction qui parle comme vous

La principale innovation de Gemini 3.5 Live Translate réside dans son fonctionnement en continu.

Contrairement aux systèmes traditionnels qui attendent la fin d’une phrase avant de produire une traduction, le nouveau modèle génère la version traduite pendant que l’utilisateur parle encore. Le décalage n’est que de quelques secondes, permettant une conversation beaucoup plus naturelle.

Google affirme que le système peut :

détecter automatiquement plus de 70 langues ;

traduire sans configuration préalable ;

préserver le ton, la vitesse d’élocution et la hauteur de voix ;

réduire considérablement les temps de latence ;

fonctionner dans des environnements bruyants ;

assurer une sortie audio fluide sans pauses artificielles.

L’objectif est clair : faire disparaître la sensation de parler à travers un traducteur et rapprocher l’expérience d’une conversation directe.

Un outil pensé pour les réunions, appels et événements internationaux

Cette technologie vise avant tout les usages professionnels et collaboratifs. Réunions internationales, appels clients, formations, cours en ligne ou événements diffusés en direct figurent parmi les scénarios mis en avant par Google.

Grâce à son architecture de streaming continu, Gemini 3.5 Live Translate peut également servir de base à des systèmes d’interprétation simultanée ou de doublage en temps réel.

Une évolution particulièrement intéressante à l’heure où les entreprises multiplient les équipes distribuées à l’échelle mondiale.

Google Meet passe à l’échelle mondiale

L’intégration à Google Meet constitue l’un des déploiements les plus stratégiques. Jusqu’à présent, les fonctions de traduction en direct de Meet restaient relativement limitées. Avec Gemini 3.5 Live Translate, Google annonce plus de 70 langues prises en charge, plus de 2 000 combinaisons linguistiques possibles, une nouvelle interface simplifiée et une expérience d’interprétation améliorée pour les réunions internationales.

La fonctionnalité entre actuellement en phase de prévisualisation privée auprès de certains clients Workspace Enterprise avant un déploiement plus large prévu d’ici la fin de l’année.

L’application Google Traduction se modernise également

Les utilisateurs grand public ne sont pas oubliés. Google déploie progressivement Gemini 3.5 Live Translate dans l’application Google Traduction sur Android et iOS.

La nouveauté la plus notable est l’arrivée d’un mode conversation plus naturel capable de reproduire les nuances vocales de l’interlocuteur.

Google introduit également un nouveau mode d’écoute sur Android : il suffit de porter le smartphone à son oreille comme lors d’un appel téléphonique pour entendre discrètement la traduction via l’écouteur intégré, sans nécessiter de casque.

Un nouvel écosystème pour les développeurs

Google ouvre également la technologie aux développeurs via Gemini Live API et Google AI Studio. Des plateformes comme Agora, LiveKit, Pipecat, Fishjam ou encore Vision Agents travaillent déjà à l’intégration du modèle dans leurs propres solutions.

Parmi les usages envisagés : applications de traduction vocale, systèmes d’interprétation en direct, outils de doublage instantané et plateformes de communication multilingue.

Le groupe asiatique Grab expérimente déjà la technologie pour faciliter les échanges entre chauffeurs et passagers. Une application concrète qui pourrait concerner plusieurs millions d’interactions chaque mois.

La voix devient le prochain champ de bataille de l’IA

Avec Gemini 3.5 Live Translate, Google poursuit une tendance de fond : transformer l’intelligence artificielle en intermédiaire invisible capable de supprimer les frictions de communication.

L’enjeu dépasse largement la traduction. La capacité à comprendre, reformuler et restituer instantanément une conversation dans une autre langue ouvre la voie à de nouveaux usages pour les assistants IA, les outils collaboratifs et les plateformes de communication.

Dans un secteur où OpenAI, Microsoft, Apple et Anthropic multiplient également les investissements autour de la voix, Google cherche à capitaliser sur plus de vingt ans d’expertise en traduction automatique pour prendre une longueur d’avance.

Si la promesse se confirme dans les usages quotidiens, Gemini 3.5 Live Translate pourrait bien représenter l’une des applications les plus concrètes et les plus utiles de l’intelligence artificielle générative à ce jour.