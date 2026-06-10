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Nintendo Direct juin 2026 : Zelda, Xenoblade, Star Fox et une avalanche d’exclusivités pour la Switch 2

Nintendo Direct juin 2026 : Zelda, Xenoblade, Star Fox et une avalanche d’exclusivités pour la Switch 2

Nintendo a frappé fort. Après un Summer Game Fest particulièrement dense, un Xbox Games Showcase ambitieux et un State of Play remarqué, le constructeur japonais devait répondre présent. Mission accomplie avec un Nintendo Direct de près d’une heure qui a confirmé l’accélération du catalogue Switch 2 pour la fin d’année 2026 et au-delà.

Entre le retour d’icônes historiques, plusieurs exclusivités majeures et une surprise finale particulièrement attendue, Nintendo a offert l’une de ses conférences les plus solides depuis le lancement de la Switch 2.

Zelda et Xenoblade portent l’avenir de Nintendo

La plus grande annonce de la soirée est arrivée en clôture.

Nintendo a officiellement dévoilé un remake complet de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, entièrement reconstruit pour la Switch 2. Considéré comme l’un des jeux les plus influents de l’histoire du média, le classique de la Nintendo 64 bénéficiera d’une refonte graphique majeure tout en conservant l’essence de son aventure originale.

Autre annonce de poids : Xenoblade Genesis, présenté comme un nouveau point d’entrée pour la célèbre franchise RPG de Monolith Soft. Prévu pour 2027, le titre semble vouloir ouvrir un nouveau chapitre tout en conservant l’ADN narratif et exploratoire qui a fait le succès de la série.

Une fin d’année 2026 particulièrement chargée

Nintendo a également confirmé plusieurs sorties importantes pour les prochains mois. Star Fox Remake arrivera dès le 25 juin 2026 avec une refonte complète des aventures de Fox McCloud dans le système Lylat. Une démo est déjà disponible sur l’eShop.

Les amateurs de stratégie pourront retrouver Fire Emblem : Fortune’s Weave, attendu le 17 septembre 2026. Le titre emmènera les joueurs au cœur de l’Empire Dagda et de ses célèbres Heroic Games.

De son côté, Nintendo Switch Sports Resort enrichira la formule sportive de la licence avec douze disciplines inédites et un accent renforcé sur les contrôles à détection de mouvements. Sa sortie est programmée pour le 22 octobre 2026.

Les éditeurs tiers répondent présents

Le Nintendo Direct a également montré que les grands éditeurs soutiennent désormais pleinement la Switch 2. Parmi les annonces marquantes :

Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen arrive le 9 octobre 2026 avec une extension inédite.

Stellar Blade débarquera sur Switch 2 dès août 2026.

Lies of P Complete Edition sortira le 6 août 2026.

Lords of the Fallen 2 est attendu à l’automne.

Onimusha : Way of the Sword confirme également sa présence sur la console.

Cette vague de portages et de nouveautés confirme que la Switch 2 attire désormais des productions autrefois réservées aux plateformes plus puissantes.

Nintendo continue d’investir dans ses licences historiques

Plusieurs franchises maison ont également eu droit à leur moment de gloire. Rhythm Heaven Groove ouvrira le bal le 2 juillet avec une formule toujours centrée sur le rythme, mais désormais enrichie de séquences de combat.

Ninjala 2 : The Uncharted Planet fera évoluer la série vers un véritable monde ouvert coopératif en 2027.

Les fans de Donkey Kong pourront quant à eux profiter d’un nouveau contenu téléchargeable pour Donkey Kong Bananza, incluant une collaboration temporaire avec l’univers de Super Mario.

Enfin, Pokopia recevra une importante mise à jour gratuite ainsi qu’une nouvelle extension payante introduisant la région de Bubbly Basin.

FromSoftware et Ubisoft complètent une programmation ambitieuse

Nintendo n’a pas oublié les joueurs plus exigeants. Le très attendu Duskbloods, nouvelle production exclusive de FromSoftware, ouvrira prochainement son test réseau fermé. Le titre adopte une formule PvPvE inédite où plusieurs joueurs s’affrontent pour récupérer le mystérieux First Blood.

Du côté d’Ubisoft, Rayman Legends Retold proposera une réinterprétation complète du classique de plateforme avec de nouveaux niveaux et un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs.

Nintendo accélère la montée en puissance de la Switch 2

Ce Nintendo Direct envoie un message clair : Nintendo veut transformer 2026 en véritable année de consolidation pour la Switch 2. Alors que plusieurs observateurs attendaient encore des annonces capables de justifier l’investissement dans la nouvelle console, la firme japonaise répond avec un calendrier particulièrement dense mêlant remakes prestigieux, exclusivités ambitieuses et soutien renforcé des éditeurs tiers.

Mais au milieu de toutes ces annonces, un jeu domine déjà les discussions : The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Plus de vingt-cinq ans après sa sortie originale, l’une des œuvres les plus emblématiques du jeu vidéo s’apprête à renaître pour une nouvelle génération de joueurs.