Accueil » Xbox Game Pass : Microsoft reconnaît avoir perdu des millions d’abonnés après une hausse de prix de 50 %

Xbox Game Pass : Microsoft reconnaît avoir perdu des millions d’abonnés après une hausse de prix de 50 %

Xbox Game Pass : Microsoft reconnaît avoir perdu des millions d’abonnés après une hausse de prix de 50 %

Longtemps considéré comme la référence du jeu vidéo par abonnement, Xbox Game Pass traverse une période plus compliquée. Microsoft a confirmé que l’importante augmentation tarifaire du Game Pass appliquée en 2025 a provoqué une vague de désabonnements, entraînant la perte de plusieurs millions d’utilisateurs.

L’aveu est notable. Depuis son lancement, Game Pass était souvent présenté comme l’un des piliers de la stratégie Xbox. Mais même les services les plus populaires ne semblent pas immunisés face à une hausse de prix trop brutale.

Une augmentation de 50 % qui a changé la donne

Lors de l’événement The Game Business Live organisé après les conférences estivales du jeu vidéo, dont le Xbox Games Showcase 2026, le directeur de la stratégie Xbox, Matthew Ball, a reconnu que le service avait perdu « plusieurs millions d’abonnés » après l’augmentation tarifaire déployée à l’automne 2025.

Bien qu’aucun chiffre précis n’ait été communiqué, le constat est clair : l’impact a été immédiat.

Pour de nombreux joueurs, la hausse de 50 % a dépassé le seuil psychologique acceptable, même si Microsoft continuait d’enrichir le catalogue avec davantage de jeux et de fonctionnalités cloud.

Les joueurs ont changé leurs habitudes

La réaction de la communauté ne s’est pas limitée à quelques critiques sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs observateurs du secteur, de nombreux utilisateurs ont adopté une approche plus opportuniste : souscrire à Game Pass uniquement lors du lancement d’un gros titre exclusif, puis résilier l’abonnement une fois le jeu terminé.

Cette tendance remet en question l’un des objectifs clés des services par abonnement : maintenir une base d’utilisateurs stable tout au long de l’année.

Le phénomène rappelle d’ailleurs ce qui se produit déjà dans le streaming vidéo, où les consommateurs alternent entre différentes plateformes en fonction des nouveautés disponibles.

Microsoft ajuste sa stratégie

Face à la baisse du nombre d’abonnés, Microsoft a rapidement réagi. L’entreprise a partiellement corrigé sa politique tarifaire en réduisant le prix de certaines offres, notamment le niveau Ultimate. Parallèlement, Xbox a renforcé son argument principal : l’accès dès le premier jour à des jeux majeurs.

Le Xbox Games Showcase 2026 a d’ailleurs mis en avant plusieurs productions exclusives destinées à renforcer l’attractivité du service, notamment : Gears of War: E-Day, Clockwork Revolution et Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

L’objectif est évident : convaincre les joueurs que Game Pass reste le moyen le plus économique d’accéder aux grosses sorties Xbox.

Une croissance qui repartirait progressivement

Selon la PDG Xbox Asha Sharma, la plateforme serait revenue sur une trajectoire de croissance après plusieurs mois difficiles. La rétention des abonnés montrerait également des signes d’amélioration.

La question est désormais de savoir si Microsoft pourra retrouver le rythme de croissance qui faisait du Game Pass l’un des services les plus enviés de l’industrie.

Cette séquence rappelle une réalité souvent sous-estimée dans le secteur du jeu vidéo : même avec un catalogue solide, le prix reste un facteur déterminant. Les joueurs sont prêts à payer pour la valeur, mais ils restent extrêmement sensibles lorsqu’ils estiment que l’équilibre entre coût et contenu se dégrade.

Pour Xbox, l’enjeu des prochains mois sera donc moins de convaincre les utilisateurs d’essayer Game Pass que de leur donner une raison de rester abonnés toute l’année.