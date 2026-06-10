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iOS 27 compatible avec l’iPhone 11 : la bonne nouvelle d’Apple cache une vraie fracture IA

iOS 27 compatible avec l’iPhone 11 : la bonne nouvelle d’Apple cache une vraie fracture IA

Apple a largement insisté sur la compatibilité d’iOS 27 avec les anciens iPhone. Sur le papier, la promesse est séduisante : tous les modèles capables de faire tourner iOS 26 pourront installer iOS 27, jusqu’à l’iPhone 11. Mais, derrière cette générosité apparente, une autre réalité se dessine : les meilleures fonctions d’Apple Intelligence resteront réservées aux appareils les plus récents.

Autrement dit, iOS 27 sera bien disponible sur beaucoup d’iPhone. Mais, le vrai iOS 27, celui montré pendant la keynote, ne sera pas le même pour tout le monde.

Les anciens iPhone auront les améliorations de base

Les utilisateurs d’iPhone plus anciens profiteront tout de même de plusieurs nouveautés utiles.

Ils auront accès aux ajustements de l’interface Liquid Glass, notamment le nouveau curseur permettant de modifier la transparence du système. Ils bénéficieront aussi de lancements d’apps plus rapides, de transferts AirDrop améliorés, de nouveautés Safari et de réglages audio plus fins pour les AirPods.

Ce sont des améliorations bienvenues, mais elles ne constituent pas le cœur de la mise à jour.

Les meilleures fonctions IA restent verrouillées

La véritable limite concerne Apple Intelligence. Pour exécuter le modèle IA local le plus puissant d’Apple, il faudra disposer d’un iPhone 17 Pro ou d’un iPhone Air. Même l’iPhone 17 standard serait exclu en raison de ses 8 Go de RAM, alors que certaines fonctions avancées nécessitent désormais 12 Go.

Ce seuil concerne aussi les iPad M4 avec 12 Go de mémoire et les Mac M3 ou plus récents dotés d’au moins 12 Go.

Résultat : les fonctions les plus avancées de Siri AI, la dictée améliorée ou encore les réglages expressifs de la voix de Siri ne seront pas disponibles sur la majorité des appareils compatibles iOS 27.

Le cloud comme solution de repli

Apple utilisera Private Cloud Compute pour certaines tâches, ce qui permettra à davantage d’appareils d’accéder à une version allégée d’Apple Intelligence. Mais, l’expérience ne sera pas identique.

Le traitement local reste plus rapide, plus fluide et plus conforme au discours d’Apple sur la confidentialité. Les modèles plus anciens devront donc s’appuyer davantage sur les serveurs d’Apple, avec des limites d’usage possibles pour certaines fonctions comme la génération d’images.

Une compatibilité généreuse, mais stratégique

Apple peut se féliciter d’offrir iOS 27 à un large parc d’iPhone. C’est vrai. Mais, la marque crée aussi une nouvelle hiérarchie très nette entre les appareils qui reçoivent la mise à jour et ceux qui peuvent réellement exploiter son potentiel.

La RAM devient ainsi un critère d’achat beaucoup plus important qu’avant. Dans l’ère Apple Intelligence, avoir le dernier iOS ne signifie plus forcément profiter de la meilleure expérience.