Google fuite ses nouveaux produits Nest dans l’app Google Home

À quelques semaines de son événement hardware prévu le 1er octobre 2025, Google s’est lui-même trahi : trois nouveaux produits Nest sont apparus par erreur dans l’app Google Home.

Il s’agit de la Nest Cam Indoor (3e gen), de la Nest Cam Outdoor (2e gen) et de la Nest Doorbell (3e gen) — tous en version filaire.

Caméras et sonnette passent au 2K HDR

Selon les captures repérées par Android Authority, la nouvelle génération d’appareils Nest reprend un design proche de leurs prédécesseurs, mais apporte enfin une résolution 2K HDR. De quoi offrir une image plus nette, avec un zoom numérique jusqu’à 6x et une meilleure gestion des détails.

Nest Cam Indoor (3e gen) : disponible dans les coloris Snow, Hazel et un nouveau coloris Berry, exclusif. Idéale pour surveiller une pièce ou zoomer sur une zone précise (ex. un berceau).

Nest Cam Outdoor (2e gen) : proposée dans les coloris Snow et Hazel, elle adopte les mêmes fonctions que la version Indoor mais pour l’extérieur (résistance accrue, montage multi-packs).

Nest Doorbell (3e gen) : disponible dans les coloris Snow, Hazel et Linen (beige). Même traitement 2K HDR, zoom et recadrage, ainsi que les nouveaux résumés quotidiens.

L’arrivée de Gemini dans la maison connectée

Tous ces nouveaux appareils sont pilotés par Gemini for Home, le nouvel assistant maison de Google qui remplace peu à peu Google Assistant. Cela permet de générer des résumés quotidiens des événements (Daily Summaries), de bénéficier d’alertes intelligentes (personne, animal, véhicule), et de profiter de fonctions comme les Familiar Face Alerts ou les Activity Zones.

Les caméras et la sonnette conservent la possibilité de sauvegarder jusqu’à une heure de vidéos en local en cas de coupure Wi-Fi, ainsi que 3 heures de previews vidéo avec clips de 10 secondes.

Google prépare aussi une refonte de son abonnement Nest Aware, rebaptisé Google Home Premium (et Premium Advanced pour une offre supérieure).

Un design sobre, mais plus coloré

Google mise sur de nouveaux coloris pour rafraîchir sa gamme : Berry pour la caméra intérieure, Hazel en option premium, et Linen pour la sonnette. De quoi mieux s’intégrer dans différents intérieurs et façades.

La présentation officielle est attendue le 1er octobre 2025, avec un lancement probable en même temps que la nouvelle enceinte Gemini Home Speaker, également attendue.

Avec ce renouvellement, Google modernise enfin sa gamme Nest après plusieurs années de calme. Résolution 2K, stockage local, couleurs inédites et surtout l’intégration de Gemini, ces nouvelles caméras et sonnette s’annoncent comme un tournant pour la maison connectée version Google.