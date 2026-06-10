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Claude Fable 5 et Mythos 5 : Anthropic lance sa nouvelle génération d’IA ultra-puissante, mais sous contrôle

Claude Fable 5 et Mythos 5 : Anthropic lance sa nouvelle génération d’IA ultra-puissante, mais sous contrôle

Anthropic franchit un cap majeur dans la course aux modèles d’intelligence artificielle. Avec Claude Fable 5 et Claude Mythos 5, l’entreprise introduit ses capacités « Mythos-class » auprès d’un public beaucoup plus large, tout en conservant des garde-fous stricts pour les usages les plus sensibles.

Fable 5 devient le nouveau modèle phare accessible aux utilisateurs, développeurs et entreprises. Mythos 5, lui, reste réservé à des partenaires approuvés, notamment dans la cybersécurité et la recherche biologique.

Fable 5 : le nouveau Claude le plus puissant pour le grand public

Anthropic présente Claude Fable 5 comme son modèle généraliste le plus avancé à ce jour.

Il progresse fortement dans plusieurs domaines :

développement logiciel

analyse documentaire

vision

recherche scientifique

tâches longues et agentiques

raisonnement professionnel

L’objectif est clair : faire de Claude un outil capable non seulement de répondre, mais aussi de travailler sur des projets complexes avec davantage d’autonomie.

Mythos 5 : la version la plus sensible, réservée aux utilisateurs de confiance

Claude Mythos 5 partage une base de capacités similaire, mais avec moins de restrictions dans des domaines à risque comme la cybersécurité ou la biologie. C’est précisément pour cette raison que Anthropic limite son accès.

La société veut éviter de rendre trop largement disponibles des capacités pouvant servir à découvrir des vulnérabilités, automatiser des attaques ou accélérer des travaux biologiques dangereux.

Une nouvelle stratégie de sécurité

La différence entre Fable 5 et Mythos 5 repose surtout sur les garde-fous. Lorsqu’une requête touche à des sujets sensibles, Fable 5 peut automatiquement rediriger la demande vers Claude Opus 4.8, un modèle moins permissif.

Anthropic ne bloque donc pas nécessairement l’utilisateur, mais réduit l’accès aux capacités les plus puissantes dans les zones à risque.

C’est une approche intéressante : ouvrir les modèles avancés aux usages professionnels classiques, tout en conservant une barrière sur les domaines les plus dangereux.

Le développement logiciel comme premier terrain de bataille

Le cas d’usage le plus immédiat concerne le code. Anthropic affirme que Fable 5 peut gérer des tâches de développement beaucoup plus longues : migrations de code, refactorisations, génération de tests, prototypage d’apps ou correction de bugs complexes.

Plusieurs entreprises citées par Anthropic décrivent un modèle capable de transformer des semaines de travail en quelques jours. Si ces performances se confirment en production, Fable 5 pourrait accélérer l’adoption des agents IA dans les équipes d’ingénierie.

Un prix très premium

Cette puissance a toutefois un coût. Claude Fable 5 et Mythos 5 sont facturés 10 dollars par million de tokens en entrée et 50 dollars par million de tokens en sortie. Cela en fait l’un des modèles IA les plus chers du marché.

Anthropic assume clairement un positionnement premium : moins grand public que ChatGPT ou Gemini, mais potentiellement plus attractif pour les entreprises prêtes à payer pour des tâches complexes à forte valeur.

Une rétention des données qui pourrait faire débat

Anthropic introduit aussi une politique de conservation de 30 jours pour le trafic lié aux modèles Mythos-class. L’entreprise affirme que ces données ne serviront pas à entraîner de nouveaux modèles et seront utilisées à des fins de sécurité.

Mais pour les entreprises réglementées, cette exigence pourrait devenir un point de friction important, notamment dans la finance, la santé ou la défense.

Anthropic veut définir le futur des modèles à haut risque

Avec Fable 5 et Mythos 5, Anthropic ne lance pas seulement deux nouveaux modèles. L’entreprise propose une nouvelle manière de commercialiser l’IA de frontière : un même niveau de puissance, mais des accès différents selon le degré de confiance, le secteur et les risques associés.

C’est probablement la grande leçon de cette annonce.

À mesure que les modèles deviennent plus autonomes, plus compétents et plus sensibles, la question n’est plus seulement de savoir qui a le meilleur benchmark. Elle devient : qui peut déployer ces capacités sans perdre le contrôle ?

Avec Fable 5, Anthropic veut prouver qu’il est possible d’ouvrir l’IA la plus avancée aux entreprises tout en gardant ses zones les plus dangereuses sous clé.