LLM Siri : Apple prépare un Siri boosté à l’IA pour 2026 avec résumés intelligents

Apple planche actuellement sur une nouvelle version de son assistant vocal, baptisée en interne « LLM Siri » ou encore « World Knowledge Answers ». Attendue pour début 2026, cette évolution devrait transformer Siri en véritable « moteur de réponses », capable de résumer des recherches Web et de fournir des informations précises dans un format concis.

Un Siri pensé comme un moteur de réponses

Contrairement aux attentes nées lors de la WWDC 2024, cette première étape de l’IA générative de Siri ne sera pas une refonte complète de l’assistant, mais plutôt l’intégration d’un outil de recherche avancé.

Inspiré des AI Overviews de Google ou des résumés proposés par OpenAI, LLM Siri pourra analyser différentes sources en ligne et proposer un condensé clair et structuré. L’interface prendrait en charge le texte, les images, les vidéos et même des points d’intérêt locaux, le rapprochant davantage des moteurs de recherche nouvelle génération que d’un simple assistant vocal.

Une intégration au cœur d’iOS

Selon les informations de Bloomberg, Apple ne limiterait pas cette nouveauté à Siri. Le Answer Engine pourrait aussi s’intégrer à la recherche Spotlight et au navigateur Safari, ce qui ferait de LLM Siri un outil transversal pour tous les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac.

L’idée : ne plus se contenter de lancer une requête web classique, mais obtenir directement un résumé de qualité, sans passer par des dizaines de liens.

Un partenariat possible avec Google Gemini ?

Bien que la firme de Cupertino développe ses propres modèles IA, des discussions sont en cours avec Google pour exploiter une version personnalisée de Gemini sur les serveurs Apple. L’objectif serait d’améliorer la génération de réponses, tout en laissant à Siri la gestion des données personnelles locales.

Apple évaluerait également d’autres modèles, comme Claude d’Anthropic, pour certaines fonctions de planification ou de compréhension contextuelle.

Date de sortie prévue

D’abord pressentie pour accompagner l’iPhone 16 en 2024, la mise à jour IA de Siri a été repoussée, suscitant la déception des utilisateurs et même des plaintes pour publicité trompeuse.

D’après les dernières fuites, LLM Siri pourrait arriver dès mars 2026 via iOS 26.4, avec un déploiement progressif au fil de l’année. Une version encore plus avancée, capable de gérer des actions complexes et des intégrations profondes, serait attendue autour de 2027.

Avec LLM Siri, Apple ne révolutionnera peut-être pas encore totalement son assistant, mais posera une pierre essentielle à son avenir. Résumer le web, fournir des réponses contextuelles et s’intégrer à tout l’écosystème iOS pourrait suffire à repositionner Siri face à ses concurrents directs, comme Gemini ou ChatGPT.