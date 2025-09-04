Remarkable Paper Pro Move : un carnet numérique couleur compact et portable

Un an après avoir lancé son Paper Pro 11,8 pouces, Remarkable revient avec une version plus compacte : le Paper Pro Move. Avec son écran couleur E Ink Gallery 3 de 7,3 pouces, ce modèle mise sur la portabilité tout en conservant l’ADN de la marque : une expérience d’écriture fluide et minimaliste.

Remarkable Paper Pro Move: Un format pensé pour la mobilité

Le Paper Pro Move se rapproche du format d’un pocket book : 195,6 mm de hauteur pour 107,8 mm de largeur, soit à peu près la taille d’un iPad mini 7e génération, mais plus étroit. Avec seulement 230 grammes sur la balance, il est deux fois plus léger que le Paper Pro classique et se glisse facilement dans une poche ou un sac.

Malgré sa taille réduite, utilisé en mode paysage, l’espace d’écriture reste proche de celui du grand modèle, ce qui évite de se sentir à l’étroit.

Comme son grand frère, le Paper Pro Move utilise la technologie Gallery 3, plus riche et plus précise que les écrans Kaleido des Kindle et Kobo. Elle permet d’afficher jusqu’à 20 000 couleurs avec une densité constante en noir et blanc comme en couleur.

En contrepartie, le rafraîchissement est plus lent : les traits apparaissent d’abord en noir avant que la couleur ne s’affiche. Cela reste néanmoins un excellent compromis pour ceux qui privilégient la prise de notes et les annotations plutôt que la lecture de contenu dynamique.

Performances et autonomie

Sous le capot, le Paper Pro Move embarque un processeur Cortex-A55 dual-core 1,7 GHz, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Sa batterie de 2 334 mAh offre jusqu’à 2 semaines d’autonomie selon Remarkable.

En cas de panne, une recharge de 10 minutes suffit pour récupérer environ 3 jours d’utilisation.

Écriture, annotation et productivité

Le Paper Pro Move est avant tout un carnet numérique. Il prend en charge :

la conversion d’écriture manuscrite en texte,

l’annotation de PDF et ePub,

des modèles intégrés pour planifier son quotidien (agenda, to-do lists, etc.).

Côté accessoires, l’appareil est vendu avec un stylet Marker ou avec le Marker Plus doté d’une gomme intégrée. Des étuis Book Folio en différents matériaux et coloris sont également disponibles en option.

Services et abonnement Connect

De base, l’appareil offre : conversion manuscrite, synchronisation cloud et consultation des notes via l’application mobile. Mais pour accéder à des fonctionnalités avancées (partage vers Slack, recherche dans les notes manuscrites, édition dans l’app mobile), il faudra souscrire à Connect, l’abonnement maison facturé 2,99 euros/mois après 100 jours gratuits.

Prix et disponibilité

Le Remarkable Paper Pro Move est disponible dès aujourd’hui à partir de 449 euros (Marker inclus) ou 529 euros avec Marker Plus. Le Paper Pro de 11,8 pouces reste au catalogue à partir de 649 euros, ce qui permet à Remarkable de proposer deux formats premium selon les besoins : la productivité sur grand écran ou la portabilité maximale.

Avec le Paper Pro Move, Remarkable élargit son offre en proposant une alternative compacte, mais toujours premium. Certes, il n’est pas conçu pour remplacer une liseuse classique, mais, pour ceux qui veulent un outil simple, efficace et portable pour écrire, annoter et organiser leurs idées, il coche toutes les cases.