Google Recherche : Explorez les AI Overviews en profondeur !

En mai 2024, Google a lancé les AI Overviews, une fonctionnalité qui résume des sujets complexes en utilisant l’intelligence artificielle. Désormais, la société semble prête à aller plus loin en enrichissant cet outil avec une nouvelle manière d’explorer les informations.

Google teste une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’approfondir des parties spécifiques d’une AI Overview. Dans la version bêta 15.45.33 de l’application Google, il est possible de sélectionner une section d’une Overview pour générer une sous AI Overview.

Cette sous Overview s’affiche dans un panneau glissant au bas de l’écran, tout en laissant la Overview principale intacte. Une fois l’information consultée, il suffit de glisser le panneau vers le bas pour le fermer.

Cette amélioration s’avère particulièrement utile pour ceux qui cherchent à mieux comprendre des termes ou concepts spécifiques. Plutôt que de lancer une nouvelle recherche pour chaque mot ou sujet inconnu, les utilisateurs peuvent désormais accéder à des explications détaillées directement depuis la synthèse initiale.

Par exemple, une AI Overview sur le changement climatique pourrait mentionner le terme « technologie de capture de carbone ». Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’utilisateur peut obtenir immédiatement des détails sur ce terme sans interrompre sa recherche principale.

AI Overviews : Une fonctionnalité mondiale

Malgré quelques critiques lors de son lancement en raison de résultats parfois incohérents, Google affirme que les AI Overviews ont été bien accueillies par les utilisateurs. Cela a incité la société à étendre la fonctionnalité à plus de 100 pays ces derniers mois.

Avec cette nouvelle capacité d’exploration approfondie, Google montre sa volonté de rendre les recherches plus interactives, dynamiques et personnalisées.

Google et ses ambitions en matière d’IA : bien plus que la recherche

Les AI Overviews font partie d’un ensemble plus large d’améliorations alimentées par l’IA dans l’écosystème Google :

Google Home a récemment reçu des outils IA innovants.

Google Docs intègre désormais des fonctionnalités IA, comme Imagen 3 de Google Gemini, permettant de générer des images à partir de simples descriptions textuelles.

Ces innovations illustrent la détermination de Google à rester en tête de l’innovation en matière d’intelligence artificielle.

Un pas vers l’avenir

En ajoutant des couches interactives aux AI Overviews, Google améliore considérablement la manière dont les utilisateurs explorent et naviguent parmi les informations.

En minimisant les interruptions et en offrant des recherches plus approfondies, cette fonctionnalité répond parfaitement aux attentes modernes d’outils numériques intelligents et intuitifs. C’est une avancée prometteuse, transformant une tâche aussi banale que la recherche en ligne en une expérience enrichissante et fluide.