Android : 4 nouvelles fonctionnalités avec IA, audio partagé et Quick Share repensé

Google vient d’annoncer l’arrivée de quatre nouveautés sur Android, dont deux propulsées par l’IA. Certaines sont ludiques, d’autres franchement pratiques, mais toutes visent à rendre l’expérience Android plus agréable et plus personnalisée.

Partager de l’audio avec plusieurs casques Bluetooth

C’est probablement la nouveauté la plus marquante. Android permet désormais de diffuser l’audio d’un smartphone vers plusieurs paires d’écouteurs ou de casques Bluetooth simultanément.

Il suffit de scanner un QR code ou de passer par les paramètres Bluetooth pour synchroniser la lecture. Concrètement, vous pourrez écouter une playlist avec un ami ou regarder un film ensemble sans déranger personne autour de vous. Une fonctionnalité simple, mais révolutionnaire pour les transports en commun ou les lieux publics.

Assistance à l’écriture avec Gboard et l’IA

Le clavier Gboard se dote de nouveaux outils dopés à l’intelligence artificielle. En un seul clic, vous pouvez :

Reformuler vos messages dans un ton différent,

Corriger vos fautes automatiquement,

Relire et améliorer vos textes.

L’atout majeur : tout se fait en local sur votre appareil, sans envoi vers le cloud. Vos messages restent donc privés et sécurisés.

Un Quick Share modernisé et plus clair

La fonction Quick Share, l’équivalent Android d’AirDrop, a été repensée pour plus de simplicité. On retrouve :

Un bouton clair pour basculer entre l’envoi et la réception,

La possibilité d’ouvrir immédiatement les fichiers reçus,

Un aperçu des images avant de les ouvrir,

Une barre de progression pour suivre l’avancement d’un transfert.

Des petites améliorations qui rendent le partage de fichiers bien plus fluide.

Emoji Kitchen gagne en personnalisation

Enfin, l’iconique Emoji Kitchen s’enrichit de nouvelles fonctions. Vous pouvez désormais :

Mettre vos émojis préférés en favoris pour y accéder rapidement,

Parcourir toute la bibliothèque pour trouver le combo parfait,

Recevoir des suggestions d’émojis adaptées à vos habitudes.

De quoi donner encore plus de créativité et d’humour à vos conversations.

Android muscle son jeu avec de vraies nouveautés

Avec cette mise à jour, Android combine fun et efficacité : audio partagé, transferts simplifiés, écriture assistée par l’IA et une dose supplémentaire de fantaisie avec les émojis. Une preuve que l’écosystème ne se contente plus de rattraper iOS, mais qu’il innove aussi sur des usages du quotidien.

Le déploiement est déjà en cours et devrait arriver progressivement sur la plupart des appareils Android.