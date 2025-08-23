Accueil » Siri bientôt boosté par Gemini ? Apple discute avec Google pour intégrer son IA dans iOS 27

Siri bientôt boosté par Gemini ? Apple discute avec Google pour intégrer son IA dans iOS 27

Siri bientôt boosté par Gemini ? Apple discute avec Google pour intégrer son IA dans iOS 27

Alors que la course à l’IA s’intensifie dans le monde de la tech, Apple serait en discussion avancée avec Google pour intégrer Gemini, son modèle d’intelligence artificielle générative, dans une nouvelle version de Siri.

Cette refonte majeure pourrait être l’un des grands temps forts de iOS 27, attendu courant 2026.

Apple veut une Siri « next-gen »… mais peine à suivre

Lancé en 2011, Siri a longtemps été en avance. Mais aujourd’hui, l’assistant vocal d’Apple accuse un retard conséquent face à des concurrents comme Google Assistant ou Alexa d’Amazon, notamment en matière de compréhension contextuelle, de raisonnement, ou d’interactions multimodales.

Pour rattraper ce retard, Apple semble envisager l’intégration d’une technologie tierce, plutôt que de tout développer en interne. Après des discussions avec OpenAI (ChatGPT) et Anthropic (Claude), c’est désormais Google qui serait en tête de liste.

Gemini x Siri : ce que l’on sait

Selon Bloomberg et Mark Gurman, Apple explore l’intégration du modèle Gemini dans Siri. Cela permettrait à l’assistant :

De comprendre des requêtes complexes ou longues

D’interpréter le contexte d’une conversation

D’accepter des entrées vocales, textuelles ou visuelles

D’interagir avec les apps, photos, documents, ou paramètres du téléphone

Gemini pourrait notamment être hébergé sur les serveurs d’Apple pour garantir la confidentialité des données, un point non-négociable dans l’écosystème iOS.

Un partenariat Google-Apple déjà bien amorcé

Apple et Google ne sont pas étrangers à la collaboration : Google Search est déjà le moteur par défaut sur Safari, un partenariat qui génère plusieurs milliards de dollars par an. Intégrer Gemini à Siri prolongerait cette alliance, mais soulèverait aussi des questions d’antitrust. Les régulateurs américains surveillent déjà de près les accords passés entre les deux géants.

Apple insiste depuis des années sur le traitement local des données. Toute intégration d’un modèle externe comme Gemini devra donc :

Respecter le traitement sur l’appareil (on-device)

Garantir une transparence sur les données utilisées

Offrir un contrôle utilisateur clair

Google travaillerait déjà à des versions allégées de Gemini capables de tourner dans l’environnement iOS tout en respectant les standards d’Apple.

Lancement prévu en 2026 ?

Apple aurait initialement prévu une refonte de Siri dès le printemps 2025, mais le projet a été retardé. Désormais, les rumeurs tablent sur une annonce dans iOS 27 (automne 2026), potentiellement accompagnée d’un mode « Apple Intelligence » enrichi, avec Gemini à la manœuvre.

Mais Apple ne tranchera pas avant plusieurs semaines, selon les dernières indiscrétions.

Impacts sur le marché : Apple, Google et la guerre de l’IA

Si l’accord est signé, Google renforcerait sa position dans l’IA mobile, actuellement dominée par OpenAI. Apple, lui, gagnerait du temps en profitant d’un modèle éprouvé pour combler son retard. Enfin, les utilisateurs pourraient enfin avoir un Siri utile, pertinent, et fluide dans leurs usages quotidiens.

Des analystes comme ceux de Reuters estiment déjà que cet accord pourrait booster les actions des deux entreprises, tout en redistribuant les cartes dans l’écosystème IA.

Si Apple signe avec Google, ce serait un tournant stratégique majeur : la firme de Cupertino admettrait ses limites internes dans le développement d’IA avancée… tout en posant les bases d’un Siri nouvelle génération, plus ambitieux, plus réactif, et plus en phase avec les usages actuels.

En attendant une annonce officielle, les regards sont tournés vers iOS 27 et l’année 2026, qui pourrait marquer un nouveau départ pour les assistants vocaux.