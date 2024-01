Apple prépare Siri pour l’ère de l’IA générative et des LLM

Après le gala de l’IA qu’ont été les smartphones de la série Galaxy S24 de Samsung, Apple pourrait être le prochain à exploiter la magie de l’apprentissage profond et des Large Language Model (LLM) qui alimentent des outils tels que ChatGPT et Google Bard.

Selon un rapport d’analyse de l’industrie publié par le Financial Times, Apple s’est lancé dans une série d’acquisitions, de réorganisations d’équipes et d’embauches afin de développer des capacités d’IA pour les iPhone. Au centre de ces acquisitions dans le domaine de l’IA pourrait se trouver Siri, l’assistant virtuel embarqué qui a récemment perdu beaucoup de terrain face à l’assistant Google, nettement plus intelligent. Et, il semble qu’Apple suivra les traces de Google en renforçant son assistant numérique.

Le rapport du Financial Times mentionne que Siri sera bientôt alimenté par un LLM, développé en interne par Apple au lieu d’un produit sous licence comme le Llama de Meta, le GPT d’OpenAI ou le PaLM de Google. Notamment, et discrètement, Apple a déjà publié un grand modèle de langage appelé Ferret au début de cette année, en partenariat avec des experts de l’université de Columbia.

Un autre objectif d’Apple semble être d’exécuter des tâches basées sur le LLM avec une approche on-device, analogue au Pixel 8 Pro et au Galaxy S24 utilisant le modèle Gemini Nano de Google. L’avantage ici est que les opérations d’IA n’ont plus besoin d’une connexion Internet pour se relier au cloud, ce qui accélère considérablement les opérations et garantit également une confidentialité accrue, car les données de l’utilisateur ne quittent jamais l’appareil.

L’année dernière, un rapport de Bloomberg indiquait qu’Apple travaillait sur un produit appelé « Apple GPT », basé sur le propre modèle de langage de l’entreprise, mais que ce projet se limitait à des tests internes. Les efforts d’Apple en matière d’IA pourraient finalement porter leurs fruits en 2024. Un autre rapport du même média indique également qu’un avatar de Siri alimenté par l’IA pourrait arriver cette année, probablement avec l’arrivée d’iOS 18.

Une intégration poussée de l’IA

En plus de rendre Siri plus intelligent et plus réactif, Apple vise également à intégrer l’IA générative dans davantage d’applications telles que Messages. Samsung et Google nous ont déjà donné un aperçu de la manière dont elle peut être mise en œuvre, grâce à des fonctionnalités astucieuses telles que Magic Compose, les suggestions de style, la traduction hors ligne instantanée pour les discussions, et bien d’autres encore.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas révélé quand et comment elle entendait mettre en œuvre l’IA dans ses produits, en particulier sur l’iPhone. Mais si l’on se fie à la concurrence, il ne serait pas surprenant qu’Apple nous en donne un aperçu lors de sa prochaine conférence des développeurs WWDC, qui aura lieu plus tard dans l’année.