Pixel 10a : un Tensor G4 et peu de nouveautés, une déception en vue ?

À peine la série Pixel 10 arrivée en boutique, les rumeurs se tournent déjà vers le prochain Pixel 10a, attendu au printemps 2026. Conçu comme le modèle d’entrée de gamme de Google, il pourrait bien surprendre… mais pas forcément dans le bon sens.

Les dernières fuites indiquent en effet que le Pixel 10a reprendrait des éléments déjà vus sur le Pixel 9a, avec très peu d’évolutions notables.

Un processeur déjà daté : le Tensor G4

Selon Mystic Leaks sur Telegram, le Pixel 10a tournerait avec le Tensor G4, le même processeur que la série Pixel 9, alors que la série Pixel 10 profite déjà du nouveau Tensor G5.

Cela marquerait une rupture avec la stratégie habituelle de Google : depuis le Pixel 6a, les modèles milieu de gamme reprenaient systématiquement le processeur des flagships de la même génération, parfois dans une version légèrement allégée.

Stockage plus lent et fonctionnalités absentes

Autre détail décevant, le Pixel 10a serait limité au stockage UFS 3.1, là où les modèles Pixel 10 à partir de 256 Go bénéficient de la norme UFS 4.0, plus rapide et plus économe en énergie.

Côté logiciel, le smartphone pourrait se priver de Magic Cue, l’outil d’assistance IA en temps réel introduit par Google cette année, probablement faute de puissance suffisante du Tensor G4 pour gérer ces tâches complexes.

Pas de téléobjectif au programme, mais un écran légèrement plus lumineux

Malgré l’ajout d’un téléobjectif sur le Pixel 10, le Pixel 10a s’en passerait, conservant une configuration photo double capteur standard. De quoi renforcer l’impression d’une évolution minimale par rapport au Pixel 9a.

Parmi les rares améliorations notables, on évoque une dalle plus performante, avec une luminosité maximale de 2 200 nits, contre 2 000 nits sur le Pixel 9a, et toujours en OLED, avec un design qui resterait proche des précédentes générations.

Pixel 10a : Un prix autour de 500 dollars, mais un rapport qualité/prix en question

Le Pixel 10a devrait être lancé autour des 500 dollars, en cohérence avec les tarifs habituels de la série « a ». Mais si le design, l’appareil photo et le processeur restent inchangés par rapport au Pixel 9a, l’intérêt du modèle pourrait être limité.

En 2026, les Pixel 9 (ou même 9a) risquent d’offrir un meilleur rapport qualité/prix sur le marché de l’occasion ou via des baisses de prix officielles.

Avec un processeur daté, pas de téléobjectif, un stockage plus lent et un design quasi inchangé, le Pixel 10a pourrait bien devenir l’une des mises à niveau les plus mineures de l’histoire de la gamme.

Sauf surprise de dernière minute, Google semble jouer la prudence — mais au risque de frustrer une partie des fans qui attendaient davantage d’innovation.