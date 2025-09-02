Accueil » iPhone 17 Pro Max : une batterie de 5 000 mAh, du jamais vu chez Apple

iPhone 17 Pro Max : une batterie de 5 000 mAh, du jamais vu chez Apple

iPhone 17 Pro Max : une batterie de 5 000 mAh, du jamais vu chez Apple

À quelques jours de sa présentation officielle, l’iPhone 17 Pro Max fait déjà beaucoup parler de lui. Selon les dernières fuites, il serait le premier iPhone à intégrer une batterie de 5 000 mAh, un bond historique qui pourrait enfin répondre à une attente de longue date des utilisateurs : une autonomie nettement prolongée.

Associée aux nouveautés en matière de design et de performance, cette évolution pourrait redéfinir les standards des smartphones haut de gamme.

iPhone 17 Pro Max : Une batterie XXL pour une autonomie prolongée

L’ajout d’une batterie de 5 000 mAh placerait l’iPhone 17 Pro Max au niveau, voire au-dessus, de ses concurrents Android les plus endurants. Concrètement, cela signifie plus de confort pour les power users : streaming vidéo, sessions de jeu intensives, multitâche ou encore usage professionnel devraient tenir sans souci sur une journée complète, et plus encore.

En comparaison, l’iPhone 17 Pro bénéficierait lui aussi d’un léger gain, mais limité à 3 700 – 3,800 mAh. Une amélioration appréciable, mais moins spectaculaire que celle du modèle grand format.

Design revu pour accueillir la batterie

Pour intégrer une batterie plus imposante, Apple aurait revu l’agencement interne de l’iPhone 17 Pro Max. La gamme devrait adopter un châssis en aluminium, plus léger que le titane mais suffisamment robuste pour supporter des composants plus volumineux.

Les ingénieurs auraient également repositionné certains éléments internes, comme les antennes, afin d’optimiser l’espace disponible sans sacrifier l’esthétique épurée qui caractérise les iPhone. Résultat : une batterie plus grande, sans compromis sur la finesse et l’élégance.

Puissance et refroidissement : le duo A19 Pro + chambre à vapeur

Les iPhone 17 Pro et Pro Max inaugureront la nouvelle puce A19 Pro, gravée en 3 nm. Ce processeur promet des gains notables en vitesse, en efficacité énergétique et en intelligence artificielle. Montage vidéo, jeux gourmands ou applications multitâches devraient tourner sans ralentissement.

Pour gérer cette puissance, Apple introduirait un système de refroidissement par chambre à vapeur, déjà répandu dans le monde Android. L’objectif : maintenir des performances constantes, même en usage intensif, sans surchauffe.

Lancement et prix : ce qu’il faut savoir

L’annonce est prévue le 9 septembre 2025, avec une ouverture des précommandes dès le 12 septembre et une sortie en boutiques le 19 septembre.

Côté prix, les rumeurs évoquent une légère hausse :

iPhone 17 Pro à partir de 1 049 dollars ;

iPhone 17 Pro Max à partir de 1 249 dollars, soit 50 dollars de plus que son prédécesseur.

Un tarif élevé, mais qui pourrait se justifier par les améliorations substantielles en autonomie et en puissance.

Un écosystème toujours plus intégré

L’iPhone 17 ne viendra pas seul : Apple devrait également dévoiler de nouvelles Apple Watch et de nouveaux AirPods Pro 3. L’ensemble vise à renforcer l’intégration de l’écosystème, avec une connectivité optimisée, un appairage plus fluide et une meilleure synchronisation entre appareils.

Pour les utilisateurs déjà équipés, cette synergie représente un véritable atout, renforçant la valeur de chaque produit.

Un tournant majeur pour Apple

Avec sa batterie 5 000 mAh, son A19 Pro et son design optimisé, l’iPhone 17 Pro Max pourrait bien incarner le modèle le plus ambitieux jamais conçu par Apple. L’autonomie, longtemps pointée comme son talon d’Achille face à Android, deviendrait enfin un argument fort.

Reste à voir si la hausse des prix n’en freinera pas certains, mais une chose est sûre : pour les utilisateurs en quête de puissance, d’endurance et d’intégration parfaite dans l’écosystème Apple, le Pro Max pourrait devenir incontournable.