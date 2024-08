Accueil » Google Tensor G4 : Focus sur l’IA et l’optimisation, pas sur les benchmarks

Google Tensor G4 : Focus sur l’IA et l’optimisation, pas sur les benchmarks

Google Tensor G4 : Focus sur l’IA et l’optimisation, pas sur les benchmarks

Les récentes fuites concernant le Tensor G4, le processeur de la série Pixel 9, nous invitaient à modérer nos attentes. Lors de l’événement de lancement, Google n’a d’ailleurs pas beaucoup mis en avant cette puce, ce qui en dit long. Cependant, des discussions post-lancement avec plusieurs cadres de Google confirment que ces fuites étaient fondées, mais cela ne devrait pas nécessairement inquiéter les utilisateurs.

Lors d’une conversation avec The Financial Express, Soniya Jobanputra, directrice produit chez Pixel, a expliqué que le Tensor G4 n’a pas été conçu pour exceller dans les benchmarks ou les performances brutes. « Nous ne concevons pas la puce pour des vitesses et des exploits », a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, ce processeur a été optimisé pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs du Pixel 9.

Une des priorités de Google avec le Tensor G4 a été de résoudre le problème de la lenteur d’ouverture des applications, un point de douleur identifié sur les précédents modèles. Grâce à cette nouvelle puce, le lancement des applications est 17 % plus rapide, tandis que les performances Web ont été améliorées de 20 %. L’interface utilisateur est également plus fluide et réactive, offrant une meilleure expérience au quotidien.

Bien que Google n’ait pas révélé sur quel nœud de processus est basé le Tensor G4 ni comment il est configuré, il semble que cette puce ne soit pas le premier choix de l’entreprise pour cette série. Des rumeurs suggèrent que Google a dû opter pour le Tensor G4 après avoir réalisé qu’un silicium entièrement personnalisé ne serait pas prêt à temps pour les smartphones de 2024.

Cependant, cela ne signifie pas que le G4 est sans mérite. Jesse Seed, responsable du groupe de produits Silicon chez Google, a indiqué que les performances de jeu, aussi bien en pic qu’en continu, ont été améliorées. En outre, le processeur présente un CPU amélioré et une meilleure efficacité énergétique.

Dans une ère où l’IA est au cœur de la stratégie de Google, le Tensor G4 a été optimisé pour exécuter Gemini Nano avec multimodalité, en collaboration avec le laboratoire de recherche Google DeepMind. Cette avancée permet aux appareils de mieux comprendre le texte, les images et l’audio, ouvrant ainsi de nouveaux cas d’utilisation innovants, comme la recherche automatisée d’images dans votre galerie.

Un focus sur l’IA, mais une performance en retrait pour le Tensor G4 ?

Le TPU (Tensor Processing Unit) amélioré du Tensor G4 permet d’atteindre un taux de sortie de pointe de 45 tokens par seconde, ce qui est une première dans l’industrie. Ce taux de traitement est crucial pour les modèles d’IA utilisés dans les appareils Pixel. Seed rappelle également que le Pixel 9 est équipé de plus de RAM que les précédents modèles, garantissant ainsi une disponibilité immédiate du modèle d’IA lorsque nécessaire.

Malgré ces améliorations, le Pixel 9 pourrait être en retrait par rapport à d’autres smartphones haut de gamme en termes de performance globale. Un signe avant-coureur préoccupant a été relevé lors d’un test de stress où le CPU du G4 a été limité à 50 % de ses performances après seulement deux minutes. Bien que ces tests soient conçus pour pousser les produits à leurs limites, cela soulève des inquiétudes concernant la gestion de la chaleur, un problème récurrent des appareils Pixel.

En conclusion, le Tensor G4 semble moins se concentrer sur les performances brutes que sur l’optimisation pour des cas d’utilisation spécifiques et l’intégration de fonctionnalités avancées d’IA. Pour les utilisateurs qui recherchent une expérience fluide et des innovations axées sur l’IA, le Pixel 9 pourrait bien répondre à leurs attentes, même s’il n’est pas le plus performant du marché.