iPhone 17 : Apple prépare la fin du tiroir SIM physique en Europe

Depuis l’iPhone 14, Apple a déjà fait un pas audacieux en supprimant le tiroir SIM physique aux États-Unis, imposant l’usage exclusif de l’eSIM. Cette décision, encore partielle à l’échelle mondiale, pourrait bien s’étendre avec l’arrivée de l’iPhone 17.

D’après de nouvelles informations, le constructeur préparerait une généralisation de l’iPhone 17 uniquement compatible eSIM dans plusieurs régions, y compris l’Europe.

iPhone 17 : Une formation eSIM imposée aux revendeurs en Europe

Selon un rapport relayé par MacRumors, Apple a exigé que les employés des Apple Authorized Resellers situés dans l’Union européenne terminent une formation dédiée à l’eSIM avant le 5 septembre. Ce calendrier interpelle, puisqu’il précède de quelques jours seulement la prochaine conférence d’Apple, baptisée « Awe dropping. », prévue le 9 septembre.

Cet événement devrait être l’occasion pour la marque de dévoiler non seulement les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, mais aussi un tout nouveau modèle plus fin, surnommé pour l’instant iPhone 17 Air.

Une évolution mondiale en préparation ?

Si la formation a été officiellement communiquée aux employés européens, elle est accessible via l’application SEED, utilisée par Apple et ses revendeurs agréés dans le monde entier. Autrement dit, cette transformation pourrait ne pas se limiter à l’Europe et concerner plusieurs autres marchés.

Les rumeurs qui circulent depuis octobre dernier renforcent cette hypothèse : attendu comme l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par Apple, l’iPhone 17 Air, serait tout simplement trop mince pour accueillir un tiroir SIM classique.

Des différences selon les régions

Cependant, il est peu probable qu’Apple impose cette évolution partout dès cette génération. Certains marchés, notamment la Chine, bénéficient encore d’une spécificité locale : les iPhone y sont proposés avec deux emplacements pour cartes SIM physiques.

Apple pourrait donc conserver le tiroir SIM dans ces pays stratégiques, au moins pour un temps.

Une tendance déjà amorcée chez les concurrents

Apple n’est pas seul à explorer cette voie. Google a déjà lancé son Pixel 10 en version uniquement eSIM aux États-Unis, tandis que Samsung propose une flexibilité selon les marchés, combinant eSIM et SIM physique, voire double SIM physique hors US. On assiste ainsi à une transition progressive dans tout l’écosystème mobile, mais à des rythmes différents selon les fabricants et les régions.

Pour de nombreux utilisateurs, la suppression du tiroir SIM physique reste une contrainte. Lors d’un voyage à l’étranger, il est souvent plus simple et économique d’acheter une carte SIM locale et de l’insérer dans son smartphone. Avec un iPhone exclusivement eSIM, les voyageurs devront se tourner vers des services eSIM internationaux, parfois plus coûteux mais aussi plus pratiques grâce à leur activation immédiate.

Cette évolution divise donc les utilisateurs : certains y voient une simplification et une modernisation, d’autres regrettent la perte de flexibilité.

Une transition inévitable, mais pas universelle

La stratégie d’Apple semble claire : pousser vers un futur 100 % eSIM, synonyme de design plus fin, de meilleure étanchéité et de simplification matérielle. Toutefois, l’entreprise devra jongler avec les contraintes régionales et les attentes des utilisateurs, en particulier les grands voyageurs.

L’événement du 9 septembre apportera sans doute la confirmation de cette rumeur, et pourrait marquer un tournant décisif pour l’avenir de la carte SIM… ou plutôt de sa disparition.