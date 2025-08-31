Accueil » iPadBook : le moddeur qui a créé le MacBook tactile qu’Apple ne fera jamais

iPadBook : le moddeur qui a créé le MacBook tactile qu’Apple ne fera jamais

Apple a toujours refusé de faire un MacBook avec écran tactile. Pour la marque, si vous voulez toucher l’écran, il faut acheter un iPad. Mais un créateur chinois, Shu Chan, a décidé de briser cette règle et d’inventer l’iPadBook, un hybride ingénieux qui fusionne un MacBook Air et un iPad Pro en un seul appareil.

Un mariage entre Mac et iPad

La base de ce projet est un MacBook Air M1. Shu Chan a retiré soigneusement l’écran d’origine, tout en conservant le clavier, le trackpad et les composants internes. Ensuite, il a conçu un système de charnière magnétique sur mesure baptisé MagBaka, fabriqué en impression 3D.

Ce mécanisme utilise 12 puissants aimants et un étui spécialement adapté à un iPad Pro M4. Résultat : l’iPad se fixe solidement au châssis du MacBook Air, remplaçant l’écran manquant.

macOS + tactile + Apple Pencil

Une fois l’iPad fixé, il devient l’écran principal du MacBook Air, exécutant macOS grâce au matériel interne du MacBook. Cerise sur le gâteau : l’écran conserve toutes les fonctions tactiles et même la compatibilité avec l’Apple Pencil.

C’est donc un MacBook tactile 100 % fonctionnel… chose qu’Apple n’a jamais proposée officiellement. Et si vous détachez l’iPad, il redevient un iPad Pro classique sous iPadOS, prêt à être utilisé avec ses applications et son interface tactile.

Le meilleur des deux mondes

Ce concept permet de passer d’un ordinateur portable complet à une tablette haut de gamme en quelques secondes, un peu comme un PC 2-en-1… mais à la sauce Apple. Seul petit défaut : le MacBook Air utilisé est un modèle M1, et un processeur plus récent rendrait l’ensemble encore plus performant.

L’iPadBook est un mod artisanal que vous ne trouverez pas en magasin. Apple, fidèle à sa segmentation stricte entre Mac et iPad, ne semble pas prête à sortir un produit équivalent.

Pourtant, ce prototype prouve qu’il est possible de combiner la puissance d’un Mac et la flexibilité tactile d’un iPad dans un seul et même appareil.