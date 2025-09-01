Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy S25 FE : les visuels officiels fuitent avant le Galaxy Unpacked

Samsung a officialisé la date de son prochain événement Galaxy Unpacked, qui se tiendra virtuellement le 4 septembre 2025. À quelques semaines de la présentation, l’excitation monte dans la communauté tech, d’autant plus qu’une fuite majeure semble confirmer les deux stars de la conférence : la Galaxy Tab S11 Ultra et le Galaxy S25 FE.

Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy S25 FE : Des visuels promotionnels fuités confirment les designs

C’est le célèbre leaker Evan Blass (alias @evleaks) qui a mis le feu aux poudres sur X en publiant des images promotionnelles officielles des deux produits. Ces visuels, accompagnés du hashtag #galaxyunpacked, offrent un premier aperçu très clair de ce que Samsung présentera lors de sa keynote.

La Galaxy Tab S11 Ultra affiche un design raffiné, avec des bords extrêmement fins et une encoche frontale plus discrète, ce qui promet une expérience visuelle encore plus immersive.

Du côté du Galaxy S25 FE, on remarque une forte ressemblance avec le Galaxy S25, notamment au niveau du triple module photo. Cependant, des anneaux argentés autour des capteurs photo apportent une touche distinctive, suggérant une volonté d’uniformiser la gamme tout en différenciant les modèles FE.

À quoi s’attendre côté spécifications ?

Si les visuels nous en disent beaucoup sur l’apparence des produits, les caractéristiques techniques restent encore non confirmées, mais plusieurs rumeurs crédibles circulent :

Galaxy Tab S11 Ultra (rumeurs) :

Écran AMOLED 14,6 pouces avec taux de rafraîchissement 120 Hz

Processeur Snapdragon 8 Gen 3 ou 8 Elite Gen 2

Version Ultra avec S Pen magnétique

Batterie de plus de 11 000 mAh

Optimisations One UI 8 axées sur la productivité et le multitâche

Galaxy S25 FE (rumeurs) :

Écran FHD+ AMOLED, 6,4 ou 6,5 pouces, 120 Hz

Exynos 2400 ou Snapdragon 8 Gen 2 selon les régions

Triple capteur photo 50 mégapixels (principal) + ultra grand-angle + macro

Batterie 4 900 mAh, charge rapide 45W

Prix estimé autour de 729 €

Rendez-vous le 4 septembre pour la confirmation officielle

L’événement devrait marquer la première mondiale officielle de ces deux appareils. Samsung pourrait également profiter de l’occasion pour dévoiler de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI avec One UI 8 et introduire d’autres produits, comme des accessoires connectés ou de nouvelles Galaxy Buds.

Avec un positionnement tarifaire attractif pour le S25 FE et une tablette haut de gamme taillée pour concurrencer l’iPad Pro, Samsung semble vouloir séduire à la fois les utilisateurs mainstream et les professionnels exigeants. Le 4 septembre, le constructeur coréen pourrait bien marquer un nouveau tournant dans sa stratégie mobile pour la fin 2025.